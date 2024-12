«Indiana Jones et le Cadran de la destinée» : le réalisateur James Mangold profondément blessé par les critiques sur le dernier volet

En pleine promotion du film «Un parfait inconnu», James Mangold a avoué avoir été profondément blessé par les critiques dirigées contre «Indiana Jones et le Cadran de la destinée» qui, en 2023, venait conclure les aventures du héros incarné par Harrison Ford.

Mission impossible. En 2022, James Mangold se voyait confier la mise en scène du dernier volet des aventures d’Indiana Jones, «Le Cadran de la destinée», qui devait offrir une conclusion au parcours d’un héros dont les aventures ont débuté sur grand écran en 1981 avec «Les aventuriers de l’Arche perdu», sous la direction de Steven Spielberg. Un défi de taille, mais perdu d’avance selon le réalisateur, étant donné les attentes irréelles des fans.

«Vous avez un acteur formidable et brillant qui a plus de 80 ans. Donc je réalise un film sur ce type qui a 80 ans, mais le public n’est pas prêt à se confronter à leur héros à cette étape de sa vie. Mais moi, j’étais prêt à cela. Et on a fait le film. Ma question est donc la suivante : existait-il un moyen de faire plaisir aux spectateurs malgré cette question de l’âge, plutôt que de repartir avec un nouveau personnage ?», lance-t-il au site américain Deadline.

Toutes les bonnes choses ont une fin

James Mangold avoue avoir été profondément blessé par le flot de critiques qui s’est abattu sur le film, surtout pour ce que cela représentait pour Harrison Ford. «Cela m’a fait mal en raison de l’amour que j’ai pour Harrison, et je voulais que les spectateurs l’aiment tel qu’il est, et qu’ils acceptent cette partie de ce que le film tentait de leur dire – que toutes les choses ont une fin, et que cela fait partie de la vie», dit-il.

Si «Le Cadran de la destinée» affiche un score très honnête de 87% d’opinions favorables de la part du public sur le site américain Rotten Tomatoes (contre 53% pour «Le Royaume du crâne de cristal»), qui recense les avis du public sur les films, il n’en reste pas moins un échec colossal au box-office, avec une perte de plus de 130 millions de dollars pour Disney. Le film est accessible à la demande sur la plate-forme de streaming Disney+.