«Le Magicien d'Oz» : les célèbres souliers de rubis portés par Dorothy Gale vendus aux enchères pour 28 millions de dollars

Les pantoufles de rubis portées par Dorothy Gale, interprétée par Judy Garland, dans «Le Magicien d'Oz», ont été vendues aux enchères pour un montant sans précédent.

«L'objet le plus précieux parmi tous les souvenirs de cinéma». Estimée à 800.000 dollars (755.000 euros) le mois dernier, la paire de talons rouge rubis du film culte «Magicien d'Oz» (1939) a été adjugée pour la somme record de 28 millions de dollars (26,4 millions d'euros) – 32,5 millions de dollars taxes et frais compris – lors d'une vente aux enchères samedi 7 décembre, soit près de dix fois le montant attendu.

La maison de vente aux enchères Heritage Auctions, qui avait décrit les chaussures comme le «Saint Graal des souvenirs hollywoodiens», n'a pas révélé l'identité de l'acheteur, mais a précisé que plus de 1.800 enchérisseurs du monde entier avaient participé à la vente. «Il n’y a tout simplement aucune comparaison possible entre les pantoufles en rubis de Judy Garland et tout autre objet de collection hollywoodien. Le résultat époustouflant reflète à quel point les films et les souvenirs de cinéma sont importants pour notre culture et pour les collectionneurs. Ce fut un privilège pour nous tous chez Heritage de faire partie du voyage épique des pantoufles, au-delà de l’arc-en-ciel et vers une nouvelle maison», a déclaré le vice-président exécutif, Joe Maddalena.

Une vente record

Cette paire de chaussures a établi un nouveau record dans le domaine du divertissement, atteignant un montant de 38.615.188 dollars lors de la vente aux enchères. Ce chiffre écrase le précédent record de 22,8 millions de dollars réalisé lors de la vente Debbie Reynolds, organisée par Maddalena en 2011. En outre, il s'agit de la somme la plus élevée jamais dépensée aux enchères pour un objet lié au divertissement, surpassant le précédent record détenu par la robe de Marilyn Monroe dans « Sept Ans de réflexion» (1955), vendu en 2011 pour 5,52 millions de dollars, frais inclus, comme l'a précisé la maison de vente.

Lors du tournage, Judy Garland portait plusieurs exemplaires de ces fameuses chaussures de couleur rouge, dont seulement quatre seraient encore intactes aujourd'hui. Une autre paire est actuellement exposée au Musée national d'histoire américaine du Smithsonian, à Washington DC (États-unis).

Judy Garland’s famous Ruby slippers from ‘The Wizard of Oz’ have reportedly sold for $28 MILLION. pic.twitter.com/Hdi1t93iYz — Pop Base (@PopBase) December 8, 2024

Pour rappel, la paire vendue provenait de la collection de Michael Shaw, qui l'avait prêtée au musée Judy Garland dans le Minnesota, avant qu'elle ne soit volée en 2005. L'auteur du vol, Terry Jon Martin, avait tenté de la revendre, pensant à tort qu'elle était incrustée de véritables rubis. Finalement, ces chaussures avaient disparu pendant treize ans avant d'être retrouvées en 2018 grâce à une opération d'infiltration du FBI. En 2022, Martin a plaidé coupable et a été condamné à une peine déjà purgée.