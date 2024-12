Opéra de Paris : le ballet Play rejoint le mouvement de grève de Paquita

Le mouvement de grève des danseurs de l'Opéra de Paris entamé la semaine dernière par l’Opéra Bastille a touché ce lundi 9 décembre les danseurs du ballet Play du Palais Garnier, dont la représentation lundi soir est annulée, a indiqué la direction.

Les représentations continuent à s’annuler après celles de Paquita, celle de Play de ce lundi 9 décembre rejoint le mouvement des grévistes pour la revalorisation de leurs salaires.

«En raison d'un mouvement de grève suivi par une partie des danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris, la représentation du ballet Play [du chorégraphe Alexander Ekman, NDLR] le lundi 9 décembre 2024 à 20h au Palais Garnier est annulée», a écrit la direction dans un message aux spectateurs, sur le site internet de l'institution. Avant d'annoncer la troisième annulation de Paquita du lundi 9 décembre à Bastille.

Deux représentations de Paquita, de Pierre Lacotte, dansé à l'Opéra Bastille avaient déjà été annulées vendredi et dimanche. Pour la première, jeudi soir, des danseurs s'étaient présentés plus tardivement, retardant le début du spectacle, aboutissant à son annulation par la direction en dernière minute alors que les spectateurs étaient installés dans la salle.

Message aux spectateurs de Play du 9 déc.



En raison d'un mouvement de grève suivi par une partie des danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris, la représentation du ballet Play du 9 déc. à 20h au Palais Garnier est annulée. ⬇️ 1/2 — Opéra de Paris (@operadeparis) December 9, 2024

Le mouvement fait suite à des négociations «dans l'impasse» selon la CGT, entamées en février 2023, qui portent sur la rémunération du temps de préparation des danseurs avant spectacle (maquillage, coiffure, échauffement), jugé insuffisant par ces derniers.

Selon le délégué central CGT, membre de la compagnie, les danseurs ont besoin d'environ 1h30 à 2h de préparation avant chaque représentation. Seules «six heures sont prises en compte» dans la rémunération des artistes chaque mois. «Or, on en effectue en moyenne 30», assure-t-il.

«Nous avons mis sur la table ce à quoi nous pouvons nous engager cette année et nous ne pouvons aller plus loin. Mais la porte reste ouverte pour discuter de la façon de sortir de cette crise et de continuer à améliorer la situation des danseurs dès les prochaines années, comme nous le faisons depuis deux ans», a déclaré la direction lundi à l'AFP.

Dimanche, la CGT avait indiqué à l'AFP que les négociations étaient au point mort.