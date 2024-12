«Saint-Ex» : on a vu le film avec Louis Garrel et voici ce qu'on en a pensé

«Saint-Ex» du réalisateur Pablo Agüero, en salles ce mercredi, retrace une semaine dans la vie d’Antoine de Saint-Exupéry, campé par Louis Garrel, et rend hommage au célèbre aviateur et auteur du «Petit Prince», dans un biopic original, entre long métrage d'aventure et conte poétique.

Loin du film autobiographique chronologique retraçant toute la vie d’Antoine de Saint-Exupéry, «Saint-Ex» du réalisateur argentin Pablo Agüero se concentre sur une semaine, en juin 1930, de la vie de l’aviateur au destin hors norme.

Alors qu’en 1930, Antoine de Saint-Exupéry est l’un des pilotes de l’Aéropostale en Argentine, lui et son meilleur ami et mentor Henri Guillaumet bravent quotidiennement les éléments pour acheminer le courrier par voie aérienne au péril de leur vie, écrivant par la même l’histoire de l’aviation, qui à l’époque peine à concurrencer le train.

«Le courrier est plus important que la vie», la devise de l’aéropostale plaquée sur la porte des appareils de la compagnie, donne le ton. Nombreux sont les pilotes à avoir péri à bord de leurs coucous pour mener à bien leur mission et vivre leur passion.

Quand Henri Guillaumet, l’un des pilotes les plus doués de la compagnie, interprété par Vincent Cassel, disparaît après avoir tenté l’exploit de passer au-dessus de la cordillère des Andes, Antoine de Saint-Exupéry, campé par Louis Garrel, part à sa recherche et se lance dans une mission impossible sur le papier. C’était sans compter sur son imagination.

Entre film d'aventure et conte onirique

A travers ce récit et l'histoire de Saint-Exupéry et Henri Guillaumet, Pablo Agüero signe à la fois un film passionnant sur les pionniers de l’aviation, mais aussi une belle et profonde histoire d’amitié entre ces frères de vol, animés par la même passion et des liens indéfectibles.

Louis Garrel et Vincent Cassel sont impeccables dans le blouson de ces héros du ciel, idéalistes et aventuriers. A leurs côtés, Diane Kruger, aiguilleuse du ciel pour l'aéropostale et épouse d'Henri Guillaumet, donne à voir également une histoire qui s'écrit au féminin. Et avec eux, on plonge au cœur du destin de ces pionniers héroïques, jusqu'à la disparition, survolée, de Saint-Exupéry, en 1944, à bord de son appareil, lors d’une mission de reconnaissance, après avoir combattu contre le fascisme.

Un film que le réalisateur a aussi pensé comme un «conte fidèle à l’esprit de Saint-Exupéry», explique le cinéaste argentin dans ses notes d’intention, émaillant ce récit de séquences poétiques inattendues où l’on croise une jeune fille habitant seule entourée d’animaux dont un serpent et un renard, inspiré d’une nouvelle écrite par Saint-Ex, «les petites princesses d'Argentine». Ou encore un jeune berger, incarnation poétique de Juan Gualberto «qui sera décoré par Jacques Chirac pour avoir retrouvé Guillaumet», note le cinéaste. Autant de personnages quasi oniriques qui guideront à l'écran Saint-Exupéry lors de sa mission de sauvetage de son ami Guillaumet.

«La série de rencontres et découvertes que Saint-Exupéry fait en Argentine inspire le poète, celui qui écrira, dix ans plus tard, l'un des contes les plus universels de l'Histoire», souligne le réalisateur qui les a donc mis en images sans jamais nommer directement ses livres. Une façon pour lui de «montrer le "making of" de son imaginaire – ces expériences et ces images qui sont les graines de son œuvre». Une œuvre qu'il évoque par ailleurs indirectement, montrant un Saint-Exupéry ne quittant jamais son calpin, dans lequel il dessine et griffonne sans relâche chacune de ses nouvelles idées.

Tourné sur deux années dans la cordillère des Andes et en Patagonie, «Saint-Ex» donne enfin à voir des images à couper le souffle, entre montagnes enneigées et plaines à perte de vue, offrant à ce long métrage un écrin d'exception, au service d'un long métrage au parti pris audacieux.