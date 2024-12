«Avengers : Doomsday» : Chris Evans officiellement annoncé au générique du prochain film Marvel

Selon le site américain The Wrap, la présence de Chris Evans au générique du film «Avengers : Doomsday» a été confirmée. Le comédien y retrouvera Robert Downey Jr. – qui incarnera Doctor Doom – dans un rôle non précisé pour le moment.

Les secrets du multivers sont impénétrables. Après le choc de l’annonce du retour de Robert Downey Jr. dans l’univers Marvel en juillet dernier, cette fois dans la peau du principal antagoniste de l’histoire, Doctor Doom, c’est au tour de Chris Evans de renouer avec le célèbre studio avec une présence confirmée par le site américain The Wrap au générique du film «Avengers : Doomsday» dont la sortie est annoncée pour le 29 avril 2026 en France.

On ignore toutefois le rôle qui sera confié au comédien de 43 ans qui, la dernière fois qu’il est apparu dans «Avengers : Endgame» en 2019 incarnait un Steve Rogers vieillissant passant son bouclier, et le titre de Captain America, à Sam Wilson. C’est d’ailleurs dans ses nouvelles fonctions que ce dernier doit apparaître dans «Captain America : Brave New World» en février prochain. Le mystère reste donc entier sur le personnage qu’incarnera Chris Evans, sachant qu’avec l’introduction du multivers, tout est désormais possible dans le MCU.

On notera que Robert Downey Jr. et Chris Evans ne seront pas les seuls acteurs connus à poursuivre l’aventure Marvel dans «Avengers : Doomsday» puisque Benedict Cumberbatch y reprendra le rôle de Doctor Strange. Il se murmure que Tom Holland pourrait faire une apparition dans le costume de Spider-Man juste avant la sortie du quatrième volet de ses aventures. Il semble également fort probable que les nouveaux Quatre Fantastiques – Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Jospeh Quinn et Ebon Moss-Bachrach – soient présents à l’écran après leur introduction le 23 juillet prochain.