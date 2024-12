«Deliver me from nowhere» : Jeremy Strong encense Jeremy Allen White pour son incarnation de Bruce Spingsteen

Dans un entretien avec le site américain Variety, Jeremy Strong ne tarit pas d’éloges concernant la performance de Jeremy Allen White dans le biopic «Deliver me from nowhere» sur Bruce Springsteen.

Une expérience unique. Fraîchement nommé pour le Golden Globes du meilleur second rôle pour sa performance dans la peau de Roy Cohn dans le film «The Apprentice», Jeremy Strong a donné des nouvelles du tournage du biopic «Deliver me from nowhere» dans lequel il incarne John Landau, l’homme qui a découvert Bruce Springsteen en 1974, lors d’une interview avec le site américain Variety.

Le comédien vu dans la série «Succession» a souligné «le travail incroyable» de Jeremy Allen White dans le rôle de Bruce Springsteen, qui suit le parcours du musicien à moment charnière de sa carrière quand, en 1982, il décide de s’isoler dans une maison de location pour réaliser l’album «Nebraska», dont les 10 chansons seront enregistrées par ses soins à l’aide d’un magnétophone à quatre pistes. «Bruce est souvent sur le plateau de tournage», a-t-il également précisé.

«C’est une véritable collaboration. À l’heure actuelle, rien n’est plus important à mes yeux que de me mettre au service de cette histoire et de donner vie à John Landau à l’écran. Quand je ne réponds pas à des interviews, je passe mon temps à écouter les albums de Bruce», a-t-il ajouté. Adaptation du livre «Deliver me from nowhere : The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» de Warren Zanes publié en 2023, le film est attendu dans le courant de l’année 2025 en salle. Aucune date officielle n’a été dévoilée pour le moment.