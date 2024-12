Eddy Mitchell : le chanteur fait son grand retour sur scène et ouvrira les Francofolies cet été

Le chanteur Eddy Mitchell, 82 ans, va faire son grand retour sur scène cet été pour six concerts exceptionnels, et donnera le coup d’envoi des Francofolies le 9 juillet.

L’appel du public. Eddy Mitchell est revenu sur sa décision de ne plus se produire sur scène. L’artiste de 82 ans qui, en décembre 2023, avait à nouveau assuré ne plus vouloir donner de concerts, a en effet changé d’avis. Le crooner a annoncé mardi qu’il se produirait à l’occasion de six concerts l’année prochaine.

«Eddy Mitchell revient pour quelques dates exceptionnelles en Festivals durant l’été 2025», où il reprendra les chansons incontournables qui ont marqué sa carrière, entouré d’un big band, peut-on lire sur le site officiel de l’artiste, qui fin novembre a sorti son 40e album solo, «Amigos».

Six festivals cet été

Le 9 juillet, il donnera le coup d’envoi des Francofolies de La Rochelle, qui pour l’occasion a spécialement modifié les dates de sa 41e édition, prévue initialement du 10 au 14 juillet.

«Surprise ! Soirée d'ouverture exceptionnelle des Francofolies 2025 le 9 juillet avec Eddy Mitchell», a publié ce mardi le festival, précisant que l’artiste opérait son grand retour aux Francos, trente ans après y avoir donné sa dernière performance. Il rejoint ainsi Véronique Sanson, Jean-Louis Aubert, Clara Luciani, IAM, Santa ou le rappeur SDM, dont les noms ont été annoncés fin novembre.

Surprise ! Soirée d'ouverture exceptionnelle des Francofolies 2025 le 9 juillet avec Eddy Mitchell Officiel !



Plus de trente ans après son dernier passage aux Francofolies, Eddy Mitchell revient sur la mythique scène Jean-Louis Foulquier, entouré d'un big band pour pic.twitter.com/yjtu0ZJRCT — Francofolies (@francofolies) December 10, 2024

La star, à qui l’on doit des tubes tels que «Couleur menthe à l'eau», «Sur la route de Memphis» ou encore «Pas de Boogie Woogie», se produira également le 21 juin à Nancy, le 24 juin à Pérouges dans le cadre du printemps de Pérouges, mais aussi les 28 juin et 18 juillet à l’occasion des festivals de Nîmes et de Carcassonne. Il donnera son dernier concert le 24 juillet à Toulon.

La dernière performance scénique en solo d’Eddy Mitchell remonte à 2016. L’année suivante, il avait donné une série de dates avec le trio des Vieilles Canailles, ses compères Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, avant de tirer un trait sur la scène.

La billetterie pour ses concerts aux Francofolies et au festival de Carcassonne ouvrira vendredi 13 décembre.