Florent Pagny : le chanteur de retour en 2026 avec une grande tournée

Deux ans après son diagnostic de cancer du poumon, Florent Pagny annonce son retour sur scène avec une grande tournée qui sera lancée en 2026 et passera par la France, la Suisse et la Belgique.

Après un long et intense combat contre la maladie, un cancer du poumon diagnostiqué en 2022 qui l’avait contraint cette année-là à annuler sa grande tournée anniversaire, Florent Pagny annonce une nouvelle série de concerts pour 2026, dont «une résidence inédite» à l'Olympia.

«Florent Pagny fera son grand retour en 2026 avec une tournée exceptionnelle. Il revient prêt à partager des moments forts avec son public, où il interprétera tous ses tubes. C'est à partir du mois de février que Florent Pagny parcourra les villes de France, Suisse et Belgique lors de séries de concerts exclusifs, avant de pousser les portes de l'Olympia et s'y installer en juin et juillet 2026 pour une résidence inédite», peut-on lire dans le communiqué de l'événement intitulé «Florent Pagny le retour, 2026 la tournée des 65 ans».

Les réservations seront ouvertes dès ce mercredi, à 10h sur florentpagny.fr, l-productions.fr, et seront accessibles dans les points de vente habituels dès jeudi 12 décembre.