Jamie Foxx révèle enfin les causes de son hospitalisation d’urgence en 2023

L’acteur Jamie Foxx a révélé avoir fait une hémorragie cérébrale, levant enfin le voile sur les raisons qui l’ont conduit à être hospitalisé d’urgence en avril 2023.

Le mystère est enfin levé. Plus d’un an après sa mystérieuse hospitalisation d’urgence en avril 2023, Jamie Foxx en a enfin révélé les causes. Dans l’émission spécial Netflix «What Had Happened Was» («Ce qu’il s’est passé»), disponible depuis mardi 10 décembre sur la pate-forme et enregistrée en octobre dernier à l’occasion d’une représentation de son spectacle éponyme à Atlanta, l’acteur a confié avoir fait «une hémorragie cérébrale qui a entraîné un accident vasculaire cérébral», rapporte Variety.

La star oscarisée en 2005 pour sa performance dans le rôle de Ray Charles, a également expliqué que s’il n’avait pas été opéré très vite il ne serait plus là aujourd’hui, selon le médecin qui, à l’époque, s’est entretenu avec sa sœur, a-t-il raconté sur scène.

Il est également revenu sur les symptômes qu’il a ressentis, le 11 avril, expliquant avoir eu «un gros mal de tête» et avoir «demandé de l'aspirine à (son) fils», avant de s’évanouir et d’être raccompagné chez lui sur les conseils d’un médecin. Un moment dont il ne garde pas de souvenirs, a-t-il confié : «Je ne me souviens pas de vingt jours».

Sa sœur lui a sauvé la vie

Heureusement, grâce à la perspicacité de sa sœur, il a ensuite été emmené d’urgence à l’hôpital d'Atlanta, en Géorgie, où il a frôlé la mort. «J'ai vu le tunnel. Je n'ai pas vu la lumière», a par ailleurs raconté l’acteur de 56 ans, qui explique avoir voulu vivre sa rééducation loin des regards.

En avril 2023, Jamie Foxx était sur le tournage du film «Back in Action» lorsqu'il a été hospitalisé en urgence, en raison d'une «complication médicale», avait fait savoir à l’époque sa fille, Corinne Foxx.

A la suite de ce tragique épisode, l’acteur avait été vu pour la première fois en public en juillet, avant de donner des nouvelles rassurantes le mois suivant. En janvier dernier, il a fait son retour sur le tournage de «Back in Action», avant de donner trois représentations de son spectacle «What Had Happened Was» les 3, 4 et 5 octobre derniers à Atlanta.