«Le Seigneur des Anneaux, la Guerre des Rohirrim» : on a vu le film d'animation situé en Terre du Milieu, et voici ce qu'on en a pensé

Le film d'animation «La Guerre des Rohirrim», réalisé par le japonais Kenji Kamiyama («Ghost in the Shell», «Star Wars : Visions»), prend place dans le royaume des cavaliers du Rohan, et s'inscrit directement dans l'univers de Tolkien tel qu'il a été adapté au cinéma par Peter Jackson dans sa trilogie. En résulte une copie propre, qui saura ravir les fans en quête de nouvelles histoires, mais qui manque de souffle et de prise de risque.

Comme un air de déjà-vu. Au rayon des licences dont il faut utiliser les droits pour éviter qu'elles n'échappent à leur propriétaire, celle qui concerne Le Seigneur des Anneaux, et plus généralement l'œuvre écrite par J.R.R. Tolkien, est l'une des plus lucratives. Pas étonnant alors que New Line et Warner se soient penchés sur la suite à donner aux deux trilogies de Peter Jackson sorties au cinéma, et qui ont redéfini les codes de l'heroic fantasy sur grand écran, offrant pour les années à venir une représentation quasi-immuable de la Terre du Milieu.

La présence comme superviseurs artistiques des dessinateurs «officiels» de Tolkien, John Howe et Alan Lee, qui ont travaillé sur les films de Peter Jackson et la série des Anneaux de Pouvoirs, apportait sur le papier de sérieux gages en ce qui concerne le respect de l'œuvre, la cohérence des choix narratifs, et sa place dans la grande chronologie de la Terre du milieu.

Héra, la fille du roi, est la véritable héroïne du film. © Warner Bros.

Et l'idée était bonne de choisir un film d'animation pour redynamiser cet univers et de le confier à un artiste japonais, surtout connu jusque-là pour ses œuvres de science-fiction. Kenji Kamiyama, qui a brillé dans les films «Ghost in the Shell : Stand Alone Complex» ou dans «Star Wars : Visions», se plie ici aux codes de l'heroic fantasy à l'occidentale, pour une fresque de 2h15 qui prend place 200 ans environ avant les événements décrits dans Le Seigneur des Anneaux.

Un film très respectueux

On y suit, après une introduction qui nous rappelle d'emblée que ce film succède aux succès de Jackson, le chef de la Maison de Helm, Poing-de-Marteau, roi de Rohan. S'il inspire le respect, sa nature impulsive n'est pas gage de sérénité. Son refus d'offrir la main de sa fille Héra, la véritable héroïne du film, au prince des Dúnedains, va aboutir à une guerre entre les deux maisons.

Les combats sont multiples, et les victimes nombreuses, des deux côtés. Submergés par les assaillants, Helm et son peuple devront se réfugier dans la forteresse de Hornburg, qui sera alors rebaptisée Gouffre de Helm. Alors que tout semble perdu, Héra cherchera à guider son peuple et à lui inspirer du courage.

Le manichéisme de Tolkien mis de côté

Avec comme base écrite de simples notes des appendices du Seigneur des Anneaux - seul le personnage de Helm y figure - les scénaristes avaient de quoi laisser filer leur imagination. La galerie de personnages proposée, si elle répond parfaitement aux codes de l'œuvre de Tolkien - Héra est une Eowyn en puissance, Frealaf, le fils du roi, ressemble à Eomer - se contente de donner vie à de solides archétypes, et Héra fait écho aux nombreuses héroïnes modernes, à la fois sages et effrontées.

L'histoire évite toutefois le manichéisme souvent reproché à l'auteur britannique, avec son roi bourru et impulsif, et des ennemis dont les plus mauvais ne sont pas ceux que l'on attend. La violence qui surgit parfois de manière imprévue, quelques scènes mémorables de bataille, et l'apparition de créatures bien connues des fans, comme les Mûmakils (les éléphants de guerre), les orcs, ou encore les grands aigles, apportent un peu de saveur à l'ensemble, tout comme la présence de la tour d'Orthanc, qui deviendra célèbre pour être le futur quartier général de Saruman. On peut aussi se réjouir, après 2H15 d'aventures vécues en Terre du Milieu, qu'aucune référence aux fameux anneaux ou à Sauron ne soit nécessaire pour raconter une histoire dans cet univers.

Un sensation de déjà-vu

Mais à trop souvent oser le clin d'œil à Peter Jackson - jusqu'à faire apparaître Saruman, avec la voix enregistrée de Christopher Lee, son interprète dans les films, pour mieux raccorder les wagons avec la suite - sans jamais prendre de risque artistique, le film manque l'occasion de s'en démarquer, tout comme la série Amazon Les Anneaux de Pouvoirs dans sa réalisation, comme si la figure tutélaire du réalisateur néo-zélandais était désormais indépassable.

Réutilisation par le monteur sonore Stephen Gallagher des thèmes d'origine de Peter Shore, clin d'œil à Gandalf, design des décors et costumes, le tout dans un univers visuel - celui du moyen-âge en Europe du Nord - qui est désormais omniprésent dans les films, séries, dessins animés et jeux vidéos... Il faut plutôt chercher ici le réconfort que la surprise. Et au jeu des comparaisons, l'animation proposée, si elle offre de rares scènes marquantes, laisse parfois un sentiment de vide à l'écran, comme un Princesse Mononoké de Miyazaki dont on aurait supprimé la fourmillante beauté.

En résulte un sentiment de déjà-vu, et l'on en vient parfois à vouloir revoir «Les Deux Tours», deuxième chapitre de la trilogie, tant le film d'animation, dont l'action finale se situe exclusivement au gouffre de Helm, rappelle les décors et points de vue du film de Jackson.