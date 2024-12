Une pièce d’or frappée du visage de Brutus d’une grande rareté vendue 1,98 millions d’euros aux enchères

Une pièce en or romaine très rare à l'effigie de Brutus a été vendue aux enchères à Genève ce 9 décembre pour 1,98 million d'euros, a annoncé Numismatica Genevensis, responsable de la vente.

Elle a une dimension similaire à celle d’un euro mais vaut bien plus... Une pièce d'or romaine très rare à l'effigie de Brutus, fils de la maîtresse et plus célèbre des assassins de Jules César, a été mise aux enchères ce lundi à Genève.

Mise à prix à 800.000 euros, elle a été vendue pour plus de 1,83 millions de francs suisses, soit «1,98 millions d'euros», commission de vente comprise, «à un collectionneur européen», a indiqué Numismatica Genevensis, responsable de la vente, dans un communiqué.

D’un poids de 8 grammes, elle a été frappée en 43-42 avant JC par «Brutus et ses amis qui ont assassiné Jules César» en mars 44 avant JC, a expliqué Frank Baldacci, le directeur de Numismatica Genevensis interrogé par l’AFP.

Elle arbore côté face le profil de la tête de Brutus entouré de feuilles de laurier.





Sur l’autre face, on peut deviner des symboles guerriers et deux proues de navires jointes, représentant les victoires navales de Brutus et Cassius (42 av. JC), comme l’a expliqué à Live Science Lucia Carbone, conservatrice associée des pièces de monnaie romaines à l'American Numismatic Society.

De la propagande

Comme le relève Science & Vie, l’inscription «Casca Longus» ferait référence à Publius Servilius Casca Longus, qui a également conspiré contre César et aurait été le premier à lui porter un coup de poignard le jour de son assassinat.

Cette pièce de monnaie, «frappée non pas à Rome mais dans un atelier qui bougeait avec Brutus et ses armées alors qu'il tentait de s'octroyer le pouvoir après avoir assassiné Jules César», servait aussi de propagande. La couronne de lauriers est vraiment le signe de «quelqu'un qui veut se promouvoir empereur», qui veut être «calife à la place du calife», analyse Frank Baldacci, soulignant que l'inscription «IMP» signifie Imperator, chef des armées, un titre qui deviendra héréditaire sous l'Empire.

«Excessivement rare»

Ce type de pièces est aujourd'hui excessivement rares. Selon la maison d'enchères, 17 spécimens de celle-ci sont connus. Elle aurait voyagé à travers les siècles, passant de main en main, à l'abri des regards avant de refaire surface dans les années 1950, dans un catalogue d'un collectionneur privé, puis lors d'enchères en 2006 à Zurich, où elle a été vendue à un autre collectionneur privé pour 360.000 francs suisses.

La pièce est contenue dans une boite hermétique pour éviter qu'elle ne puisse être altérée, et pour «garantir son authenticité», indique la maison de vente.