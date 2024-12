American Psycho : une nouvelle adaptation avec Austin Butler en préparation

Le réalisateur Luca Guadagnino planche sur un remake d’«American Psycho», d’après le roman de Bret Easton Ellis. L’acteur Austin Butler devrait y tenir le rôle jadis incarné par Christian Bale.

Star en vue. Jacob Elordi un temps évoqué pour prêter ses traits au célèbre psychopathe Patrick Bateman, c'est finalement Austin Butler qui serait favori pour le casting du nouveau film inspiré par le sulfureux roman «American Psycho» de Bret Easton Ellis, a fait savoir ce mercredi le magazine Variety.

L’acteur, vu dans le biopic sur Elvis Presley réalisé par Baz Luhrmann en 2022, et plus récemment dans «Dune, deuxième partie», «The Bikeriders» et la mini-série «Masters of the Air», aurait en effet été choisi pour incarner Patrick Bateman, golden-boy flamboyant en société qui, dans l'intimité, transforme ses partenaires en objets de sévices sexuels avant de s'acharner sur leurs cadavres.

Une libre adaptation

Selon Variety, le nouvel American Psycho ne sera pas un remake à proprement parler, mais une nouvelle lecture. Le cinéaste italien Luca Guadagnino, à qui l’on doit «Call Me by Your Name», «Suspiria», «Challenger» ou encore «Queer», et dont on découvrira bientôt «After the Hunt» avec Julia Roberts et Andrew Garfield, réalisera le film d’après un script de Scott Z. Burns («Contagion», «La Vengeance dans la peau»).

Dans le film «American Psycho» de Mary Harron sorti en 2000, c’est Christian Bale qui avait incarné le charismatique anti-héros, un riche trader de Wall Street des années 1980 qui, sous son sourire carnassier, cachait un redoutable tueur en série.