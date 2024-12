«Amour supreme» : le rappeur Youssoupha annonce la sortie de son septième album

Le rappeur français Youssoupha vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album intitulé «Amour supreme», prévu pour le 24 janvier 2025. Il s'agit de son septième album.

Youssoupha vient d'annoncer la sortie imminente (24 janvier 2025) de son prochain album, «Amour supreme». Il sera disponible à la précommande le 13 décembre. Une sortie qui correspond à l'annonce précédente de sa tournée, du même nom, durant laquelle il se produira dans toute la France, avec notamment des dates à Aix-en-Provence (11 janvier), Charleroi (Belgique, 17 janvier), Rouen (18 janvier) et Toulouse 22 janvier.

Le rappeur était revenu dans l'actualité de la scène hip-hop fin novembre avec la sortie d'un morceau appelé «Zequin Theorie». Youssoupha a donc enchaîné avec son septième album après «A chaque frère» (2007), «Sur les chemins du retour» (2009), «Noir D****» (2012), «NGRTD» (2015), «Polaroïd Experience» (2018) et «Neptune Terminus» (2021).

Le musicien d'origine congolaise l'avait promis sur ses réseaux sociaux ce 11 décembre, il avait une grande annonce à faire ce jeudi, à midi. La révélation est sans aucun doute à la hauteur de l'attente des fans, qui appelaient en majorité de leurs voeux un nouvel album de leur idole.

L'annonce de la sortie du septième album de l'artiste est donc déjà acclamée par les fans de hip-hop français, qui vouent à Youssoupha une admiration particulière pour son style musical et ses paroles uniques sur la scène rap.

Une réputation qui vient de loin

Après plus de vingt ans de carrière, l'originaire de Kinshasa a connu tous les succès en tant que chanteur : il a été nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie meilleur album de musique urbaine en 2015 et en tant que révélation francophone de l'année en 2013 aux NRJ Music Awards. Mais c'est surtout sa capacité à toucher son public grâce à ses mots, sa liberté de parole et ses mélodies souvent inspirées de son continent natal qui l'ont rendu si célèbre.

Youssoupha doit également sa réputation à quelques clashs qui l'ont opposé à la frange politique française. En 2012, il avait été poursuivi par Eric Zemour pour l'avoir traité de «con» dans l'un de ses titres appelé «Sur les chemins du retour» (2009). Il n'avait pas été désigné coupable. Plus récemment, en 2021, il avait signé l'hymne de l'équipe de France de football pour l'Euro de la même année. Une composition mal reçue par une partie du public et notamment Jordan Bardella, qui jugeait que ce choix d'artiste «cédait à une partie racaille de la France».