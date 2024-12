Charles de Gaulle : une impressionnante collection de biens du général présentée au public avant sa mise aux enchères lundi 16 décembre

Une vente aux enchères historique de biens ayant appartenu au général de Gaulle est organisée lundi 16 décembre par la maison Artcurial, à Paris. D'ici là, cette ensemble de prestige, dont le manuscrit original de L'Appel du 18 juin, qui lui n'est pas à vendre, est visible par le public jusqu'au 15 décembre.

La collection est incroyable et devrait attirer nombre d'historiens et de collectionneurs. Artcurial organise lundi 16 décembre une vente aux enchères exceptionnelle et inédite en France : la vente des écrits et souvenirs personnels de Charles de Gaulle (1890-1970).

Cet ensemble colossal et rarissime est composé de documents familiaux et privés, mais également des objets et des souvenirs qui révèlent les pensées et les amitiés de l'homme d'Etat. En tout, ce sont plus de 350 lots ayant appartenu au général qui seront promis aux plus offrants.

Parmi ces lots se trouvent des pièces exceptionnelles, comme des courriers à sa mère pendant la Grande Guerre et à sa femme Yvonne évoquant la débâcle de 1940, des lettres de Churchill, de Paul Claudel, d'André Malraux, son échange avec Pétain en 1938 à l'occasion de la publication de L'Armée de métier, un carnet de notes personnelles tenu entre 1946 et 1970, la montre Lip portée alors qu'il était président dans les années 1960, ou encore son insigne de la France libre… Artcurial cite également le manuscrit de son premier livre, «La Discorde chez l'ennemi», en 1924, estimé 50.000 à 60.000 euros.

Les lots se trouvaient dans l’appartement parisien de l'amiral Philippe de Gaulle, décédé en mars dernier. Ils ont été mis en vente par les quatre enfants de ce dernier : Charles, Yves, Pierre et Jean.

Les enchères pourraient facilement dépasser le million d’euros. «Une partie du produit» sera reversée à la Fondation Anne de Gaulle, qui accueille et accompagne des personnes handicapées, a précisé Artcurial dans un communiqué.

A noter que les biens qui seront mis en vente sont actuellement à découvrir, tous les jours jusqu’au 15 décembre, au sein de l’Hôtel Marcel Dassault sur les Champs-Élysées, à Paris.

Pour compléter ce rendez-vous d'exception, Artcurial expose pour la première fois au public l’un des documents les plus emblématiques de l’Histoire de France : le manuscrit original de l’Appel du 18 juin 1940, rédigé par le général de Gaulle à Londres. Quatre feuillets que la famille a décidé de conserver. «Le manuscrit ne peut pas être vendu», explique à l'AFP le directeur du département livres et manuscrits d'Artcurial, Frédéric Harnisch. «Des copies ont déjà été exposées. Ce qui est inédit, c'est de montrer l'original», souligne-t-il.