«Un parfait Inconnu» : bluffée, l’équipe du film confond la voix de Thimothée Chalamet avec celle de Bob Dylan

Le producteur Peter Jaysen a partagé une incroyable anecdote sur les talents de chanteur de Timothée Chalamet, qui interprète lui-même les titres de Bob Dylan dans le biopic «Un parfait inconnu», consacré au chanteur de légende, en salles le 29 janvier.

Un mimétisme absolu. Alors que Timothée Chalamet campe à l’écran Bob Dylan dans «Un parfait Inconnu», en salles le 29 janvier prochain, l’acteur a tenu à interpréter lui-même les chansons de l’artiste aujourd’hui âgé de 83 ans. Et visiblement, il a bluffé l’équipe du film, comme l'a confié le producteur Peter Jaysen à The Hollywood Reporter.

Ce dernier s’est en effet remémoré une séance d’enregistrement très précise, révélant que la voix de Timothée Chalamet se confondait totalement avec celle de Bob Dylan. Revenant en détails sur cette séquence, il a expliqué : «Nous regardions Dylan sur des écrans avec les pistes isolées originales qu'il avait enregistrées pour «Like a Rolling Stone», en chantant avec notre groupe. Puis Timmy est entré et a chanté». Et la magie a visiblement opéré. Alors que le réalisateur James Mangold et le producteur de musique Nick Baxter ont demandé à l’équipe «de fermer les yeux», explique le producteur, «ils ont commencé à passer de Bob Dylan à Timothée Chalamet». «Nous ne pouvions pas faire la différence», a souligné le producteur, avant de conclure : «C'est à ce moment-là que nous avons su que nous tenions quelque chose de spécial».

Il n’est pas le seul à avoir loué les talents de chanteur de Timothée Chalamet, largement encensé par le réalisateur James Mangold, mardi 10 décembre lors de la première du film à Los Angeles. «Je pensais qu'il pouvait chanter, mais il m'a surpris tant il est sacrément doué», a de son côté expliqué le cinéaste à The Hollywood Reporter. Un avis partagé également par l’actrice Monica Barbaro, au casting du film dans le rôle de Joan Baez, pour qui la voix de Timothée Chalamet est tout simplement «magnifique».

«Un parfait inconnu» revient sur les débuts, à New York en 1960, puis l’ascension d’un énigmatique jeune homme de 19 ans, Bob Dylan.