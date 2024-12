«28 ans plus tard» : le film de Danny Boyle est le plus cher jamais tourné avec un iPhone

Avec un budget estimé à 75 millions de dollars, «28 ans plus tard» est le film le plus cher tourné avec un iPhone. La sortie du film de Danny Boyle est attendue dans les salles françaises à partir du 18 juin 2025.

Un clin d’œil. Selon le site américain Wired, le film «28 ans plus tard» a été tourné intégralement à l’aide d’un iPhone 15 Pro par Danny Boyle. Avec un budget estimé à 75 millions de dollars (environ 71,5 millions d'euros), cela fait de la suite de deux films sortis en 2002 et 2007 – «28 jours plus tard» et «28 semaines plus tard» – le long métrage le plus cher jamais réalisé avec un tel appareil. Il est toutefois important de préciser que le téléphone en question est équipé d’objectifs de pointe et du matériel dernier cri.

Danny Boyle, qui avait tourné le film publicitaire «Portrait of a Place» pour Apple en 2017, n’est pas le seul metteur en scène à s’essayer à l’iPhone. Sean Baker, récompensé par la Palme d’or à Cannes pour son film «Anora», avait signé «Tangerine» en 2015 avec un iPhone, tout comme Steven Soderbergh avec «Paranoïa» en 2018 et «High Flying Bird» l’année suivante. Michel Gondry avait réalisé le court-métrage «Détour» en 2017 par ce moyen.

Le choix d’utiliser un iPhone pour «28 ans plus tard» est aussi une manière pour Danny Boyle de faire un clin d’œil au film de 2002 tourné majoritairement avec un Canon XL-1, un camescope grand public muni de MiniDV. Il a d’ailleurs fait revenir le directeur de la photographie de l’époque, Anthony Dod Mantle, pour ce troisième volet.

Une trilogie se lance

«28 ans plus tard» verra Danny Boyle et Alex Garland, qui a coécrit le scénario, reprendre les commandes de la saga lancée en 2002 avec «28 jours plus tard», qui voyait Cillian Murphy incarner Jim, un coursier à vélo se réveillant d'un coma à l'hôpital avant d’errer dans une ville de Londres vidée de sa population en raison de la propagation du «virus de la fureur» quelques jours auparavant. L’acteur irlandais, qui était absent du deuxième volet, fera une apparition «surprenante», selon le producteur Tom Rothman, dans ce troisième film.

Cillian Murphy seen filming 28 Years Later in Ennerdale!! pic.twitter.com/D99HEUVHrS — Cill-i-am 🎼 (@cill_i_am) September 18, 2024

Pour rappel, «28 ans plus tard», dont la sortie en France est programmée pour le 18 juin prochain, doit permettre de lancer une nouvelle trilogie, avec Alex Garland à l’écriture des scénarios. Le site américain ScreenRant a ainsi annoncé que le deuxième film serait intitulé «28 years later Part II : The Bone Temple», avec Nia DaCosta à la réalisation. Le seul acteur annoncé au casting pour le moment n’est autre que Cillian Murphy, qui ne se contentera pas cette fois d’une simple apparition, d’après les dernières révélations.