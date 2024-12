28 ans plus tard : non, Cillian Murphy n'apparaît pas en zombie dans la bande-annonce

Quand le studio Sony Pictures a dévoilé la bande-annonce de «28 ans plus tard», tout le monde a cru apercevoir Cillian Murphy le temps d’une apparition cadavérique. Jusqu’à ce qu’un marchand d’art ne révèle qu’il ne s’agissait en aucun cas de l’acteur irlandais.

C’est une méprise. Mardi dernier, le studio Sony Pictures a dévoilé la première bande-annonce de «28 ans plus tard», un des films les plus attendus de l’année 2025. Le long métrage voit Danny Boyle et Alex Garland reprendre le rôle qui était le leur – réalisateur et scénariste respectivement – sur le premier film sorti en 2002. Cillian Murphy avait pour sa part indiqué qu’il ferait une courte apparition dans ce troisième volet attendu le 18 juin prochain dans les salles françaises. C’est donc tout naturellement que le public a cru le reconnaître au moment d’apercevoir un homme cadavérique se redressant, dans la bande-annonce (voir à 01:53).

Et pourtant, le site britannique The Guardian a révélé dès le lendemain que cet «infecté émacié» n’était pas incarné par l’acteur irlandais, mais par le marchand d’art Angus Neill. Un acteur non-professionnel, mannequin à ses heures, repéré par Danny Boyle lui-même.

British art dealer Angus Neill says he is the zombie from the ‘28 YEARS LATER’ trailer, not Cillian Murphy.



(Source: @guardian) pic.twitter.com/0C8FMTQqgW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2024

«Danny m’a dit qu’il avait pensé à moi pour ce rôle. Donc on s’est rencontré, on a discuté, et j’ai accepté le rôle», confie Angus Neill au Guardian. «Sur le tournage, il a cette capacité à vous hypnotiser, et travailler avec lui sur ce film a été une expérience très intense», poursuit-il.

Un retour annoncé

Dans le film «28 jours plus tard», le premier volet sorti en 2002, Cillian Murphy incarne Jim, un livreur qui se réveille dans un hôpital de Londres et découvre une ville vidée de sa population après la propagation d’un virus transformant ses victimes en zombies ultra-agressifs. Le personnage parvient à survivre à la fin de l’histoire, mais n’avait pas fait d’apparition dans la suite sortie en 2007.

Cillian Murphy a récemment confirmé avoir accepté de faire une apparition dans ce troisième volet d’une façon «étonnante», sans autre précision. Il faudra donc attendre un peu plus longtemps avant d’en savoir plus sur la manière dont l’acteur de 48 ans sera intégré dans l’histoire de ce film, porté à l’écran par Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Jodie Comer.

Pour rappel, «28 ans plus tard» se déroulera trente ans après les événements du premier film, et suivra une communauté de rescapés réfugiée sur une île, reliée au continent par une seule route placée sous haute surveillance. Quand une mission est organisée au-delà de l’espace confiné, un habitant découvre que les infectés ont muté de manière surprenante, et que d’autres survivants ont trouvé le moyen d’évoluer parmi eux.