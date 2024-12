«28 ans plus tard» : pourquoi est-il impossible de regarder en France le premier film avec Cillian Murphy ?

Alors que Sony vient de dévoiler la bande annonce de «28 ans plus tard», dont la sortie est attendue le 18 juin prochain, le premier film réalisé Danny Boyle en 2002 avec Cillian Murphy est quasiment introuvable en streaming, en VOD, en DVD ou en Blue-Ray. Voici la raison.

Une œuvre devenue inaccessible. «28 ans plus tard» est annoncé comme un des films les plus attendus de l’année 2025. Le long métrage verra Danny Boyle et Alex Garland reprendre du service, à la réalisation et à l’écriture du scénario respectivement, vingt-trois ans après leur collaboration pour le premier film «28 jours plus tard». En 2007, le second volet «28 semaines plus tard» – mis en scène par Juan Carlos Fresnadillo, également co-auteur du scénario – était venu donner une suite à cette histoire de population infectée par le «virus de la fureur».

Si ce dernier est actuellement disponible en streaming sur Disney+, et sur les principales plates-formes de VOD, les téléspectateurs qui souhaiteraient se replonger dans le long métrage avec Cillian Murphy dans le rôle principal vont devoir se montrer autrement plus ingénieux pour le regarder. En effet, «28 jours plus tard» n’est disponible sur aucune plate-forme de streaming ou de VOD, ni à la location digitale. Le seul moyen aujourd’hui pour le regarder est de trouver une version piratée sur Internet, ou d’acheter un DVD d’occasion en ligne.

Un retour annoncé ?

Cette absence d’offres de streaming et VOD s’explique par les droits de diffusion, autrefois détenus par le studio Searchlight Pictures (désormais propriété de Disney), mais aujourd’hui sous le contrôle de Sony, qui assure par ailleurs la production du troisième volet. Pour le moment, aucun accord n’a été conclu avec les services de streaming. Mais la sortie de «28 ans plus tard» aurait convaincu le studio de rendre le film à nouveau accessible dans le courant de l’année 2025, à la location et/ou à l’achat. Contacté par nos soins, Sony n’a pas confirmé cette information, ni annoncé de date officielle.

Attendu dans les salles françaises le 18 juin prochain, «28 ans plus tard» se déroulera trente ans après les événements du premier film, et suivra une communauté de rescapés réfugiée sur une île, reliée au continent par une seule route placée sous haute surveillance. Quand une mission est organisée au-delà de l’espace confiné, un habitant découvre que les infectés ont muté de manière surprenante, et que d’autres survivants ont trouvé le moyen d’évoluer parmi eux.