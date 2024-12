Miss France 2025 : jury, organisation, favorites… Les 5 choses à savoir sur la cérémonie de ce samedi

Le concours Miss France 2025 approche à grands pas. L'événement se tient ce samedi, au Futuroscope (Vienne). Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette soirée qui s'annonce mémorable.

La soirée d'élection de Miss France est toujours l'un des événements télévisés les plus appréciés du public français. Cette année, le concours aura lieu le 14 décembre, à l'Arena Futuroscope (Vienne). Si l'organisation s'annonce traditionnelle, le voyage des miss, le jury ou encore la spécificité de certaines candidates promettent déjà une soirée unique.

Pas de surprise côté organisation

Cette 95ème édition de l'élection de Miss France se tiendra à l'Arena Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou, dans le département de la Vienne. Un lieu qui fait suite au Zénith de Dijon (2024) et au M.A.C.H. 36 de Châteauroux. L'événement poursuit donc son déplacement partout en France pour ravir l'ensemble du public hexagonal.

A l'animation, on retrouvera pour la 30ème année consécutive Jean-Pierre Foucault, accompagné de Cindy Fabre, la directrice du concours national. Le rendez-vous démarrera à 21h10, sur TF1.

En ce qui concerne les modalités de l'élection, trente candidates défileront ce samedi, ce qui correspond au nombre total de femmes présélectionnées pour participer au concours. Cependant, un tri a déjà été opéré grâce au voyage de présélection, et seules quinze candidates restent donc en lice. Dans un premier temps, le public et le jury se partageront les responsabilités pour désigner les finalistes. Une fois les 5 dernières candidates choisies, le vote de la finale sera réservé à 100% au public.

Un voyage de présélection riche en enseignements

Le voyage des Miss est toujours un moment scruté par les fans de l'événement. On apprend à connaître les différentes candidates et on en tire de nombreux enseignements. Cette année, les trente mannequins se sont rendus en Côte d'Ivoire, encadrées par Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, Cindy Fabre, la directrice et Eve Gilles, la dernière lauréate et également candidate à l'élection Miss Univers 2025.

Durant cette escapade, qui a eu lieu du 17 au 25 novembre, les Miss ont été supervisées et leurs capacités de vivre-ensemble, leur élocution ainsi que leur physique a été passé au peigne fin. L'objectif était donc de réaliser une préselection et de ne garder que 15 des 30 candidates.

Au cours du voyage, des moments forts ont permis de découvrir quelques miss particulièrement en vue. Miss Côte d'Azur a par exemple pleuré en parlant de sa timidité, expliquant : «ça m'a toujours bouffé». Miss Guyane s'est quant à elle illustrée en proposant l'hymne retenu par les 30 modèles : «Un bal, des Miss, une couronne, ensemble on rayonne, ohé ohé !». Elle s'en est félicité : «Cindy Fabre nous a demandé de trouver un hymne. Il y a eu trois propositions et on a voté. Ce sont des paroles qui nous donnent de la force et de l'énergie.» Enfin, Miss Réunion a fait parler d'elle pour sa blessure, survenue à cause d'une arrête de poisson qui s'est enfoncée dans son pied. Elle s'est souvent déplacée en chaise roulante et a reposé son pied. Elle devrait néanmoins être rétablie et concourir normalement lors de la phase finale.

30 candidates, des profils exceptionnels

Parmi les 30 candidates en lice, on retient quelques personnalités particulièrement originales. Miss Martinique, Angélique Angarni-Filopon, est la candidate la plus connue de l'histoire de l'élection. A 34 ans, elle est même la seule à dépasser la barre des 30 ans. Autre candidates remarquables, Miss Picardie, Marine Przadka, Miss Poitou-Charentes, Charlie Benard et Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Sasha Bique, ont tout juste la taille réglementaire, soit 1,70m. A l'inverse, la candidate la plus grande est Miss Lorraine, Assia Roosz-Tomenti et mesure 1,86m. Une Miss vous dira peut-être quelque chose : Miss Bourgogne, Clara Diry. En effet, il s'agit de la soeur d'une ancienne candidate, Sophie Diry, qui avait terminé 3ème de l'édition 2019.

Enfin, on ne peut pas ne pas parler du célèbre test de culture générale imposé aux Miss. A ce jeu, c'est Marina Przadka, Miss Picardie, qui a brillé. Elle a obtenu la note de 15,5/20, de loin la meilleure des 30 femmes. Le podium est fermé par Miss Guadeloupe, Moïra André et Miss Auvergne, Romane Agostinho.

Un jury 100% féminin

Lors de cette soirée, un rôle prépondérant est accordé au jury, qui en plus de noter les Miss et contribuer activement à la sélection des finalistes, influe grandement sur l'avis que se font les téléspectateurs. Il sera composé de Sylvie Vartan, connue pour ses nombreux tubes notamment dans les années 1960. Elle sera accompagnée d'une ancienne Miss France (2014), Flora Coquerel, de Marie-José Pérec, triple championne olympique d'athlétisme, Cristina Cordula, figure de la mode et du stylisme. On compte également sur la présence de Fauve Hautot, danseuse et chorégraphe très appréciée des téléspectateurs pour sa présence dans le programme «Danse avec les Stars». L'humoriste belge Nawell Madani et la pianiste franco-géorgienne Khatia Byniatishvili sont également de la partie. Un jury totalement féminin, ce qui n'est pas une première dans l'histoire du concours. En 2019 et en 2024, le jury était également exclusivement composé de femmes.

Une IA annonce les favorites... et même la gagnante

Depuis quelques années, un cabinet spécialisé dans le conseil a mis au point une intelligence artificielle qui utilise plusieurs critères pour annoncer qui sera la gagnante du concours. Cet algorithme utilise de nombreux éléments comme la démographie des régions représentées, les mentions positives (ou négatives) des différentes Miss sur les réseaux sociaux, l'historique des élections et même la composition du jury et leurs tendences individuelles.

Selon cette IA, la couronne reviendra à Miss Guadeloupe, Moïra André. La deuxième des pronostics est une autre Miss caribéenne : Miss Martinique. Enfin, sur la dernière marche du podium annoncé, on retrouve Miss Nord-Pas-de-Calais.

Des tendances qui sont évidemment à prendre avec des pincettes : en 2024, ce même système n'avait pas placé Eve Gilles dans son top 5. Le directeur général délégué de l'entreprise concerné a expliqué à Ouest France : «Comme pour toute prédiction, ce sont des probabilités. Il y a des favorites, mais cela ne veut pas dire qu’elles vont forcément gagner. Le jour J, la performance de la Miss et sa capacité à rayonner pendant le show peuvent transcender la répartition des votes».