Neuilly-sur-Seine : la famille de Jean-Sébastien Bach invitée sur scène pour le concert de Noël gratuit du dimanche 15 décembre

Pour ce nouveau rendez-vous des concerts de Noël gratuits de la mairie de Neuilly-sur-Seine, ce dimanche à 16h, l'ensemble Les Surprises et son chef Louis-Noël Bestion de Camboulas invitent le public au sein de l'une des plus grandes familles de l'histoire de la musique, celle de Jean-Sébastien. Bach.

La généalogie en musique. Pour cette année 2025, les concerts gratuits de Noël proposés par la mairie de Neuilly-sur-Seine sont avant tout une affaire de famille. Alors que les rendez-vous des week-ends précédents ont mis en avant le Trio Pascal, père et fils, sur scène, ou encore les oeuvres de la famille Haydn, c'est cette fois l'illustre lignée des Bach et consorts qui est à l'honneur dimanche 15 décembre.

L'église Bienheureuse Isabelle accueillera en effet le public à 16h, en accès libre, pour assister au concert de Louis-Noël Bestion de Camboulas et son ensemble Les Surprises, à la pointe de l'exploration des répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette fois, direction les années 1730 à Leipzig, en Allemagne, lieu d'un incroyable fourmillement de création musicale, et cadre de l'épanouissement musical d'une famille qui allait marquer à jamais l'histoire, celle des Bach. Jean-Sébastien au premier chef, bien entendu, mais aussi ceux de sa lignée, de son ancêtre Veit Bach, boulanger et musicien, à sa femme Anna-Magdalena, grande chanteuse, en passant par ses nombreux enfants, comme Wilhelm Friedemman et Carl Philipp Emmanuel, qui surent s'affranchir de l'immense héritage paternel pour découvrir leur propre langage musical.

C'est cette continuité qu'a voulu mettre en exergue Louis-Noël Bestion de Camboulas dans son programme, mais aussi la conjonction de tant d'éléments qui ont abouti à la création de compositions parmi les plus belles de l'histoire de la musique : «Dans le foyer de Johann-Sebastian Bach [...], non seulement toute sa famille pratiquait la musique, mais aussi des élèves qu’il recevait chez lui, et dont il prenait en charge l’éducation tant musicale qu’humaine. Le foisonnement musical qui régnait dans la vie des Bach à Leipzig à partir des années 1730, entre joutes musicales, prières matinales ou virtuosités instrumentales», comme le précise le chef et organiste.

De quoi présenter ce dimanche un joli panel d'oeuvres sur scène, portées principalement par le baryton Marc Mauillon, du concerto pour clavecin à la cantate, en passant par la symphonie et la sonate.

«Bach en famille», concert de l'ensemble Les Surprises, dir. L.N. Bestion de Camboulas, dimanche 15 décembre, 16h, église Bienheureuse Isabelle, Neuilly-sur-Seine.