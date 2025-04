American Psycho : la réalisatrice du film explique pourquoi Tom Cruise n'apparaît pas au côté de Christian Bale

Dans une interview accordée au site néo-zélandais Letterboxd, Mary Harron a révélé la raison pour laquelle Tom Cruise n’apparaissait pas dans l’adaptation cinématographique du roman de Bret Easton Ellis «American Psycho», avec Christian Bale, qui fête ses 25 ans.

Un coup de poing cinématographique. Adaptation du roman éponyme de Bret Easton Ellis réalisé en 2000 par Mary Harron, «American Psycho» voit Christian Bale incarner le personnage de Patrick Bateman, un golden-boy flamboyant de la finance new-yorkaise, qui est aussi un psychopathe pris de pulsions meurtrières.

Dans un entretien accordé au site néo-zélandais Letterboxd, la réalisatrice a notamment été interrogée sur le choix de ne pas inclure Tom Cruise dans le film, malgré sa présence dans le roman où lui et le personnage principal se croisent dans les couloirs de l’immeuble où ils possèdent un appartement. Si elle avoue qu’elle aurait adoré l’avoir au générique, la metteure en scène estime qu’ils n’auraient jamais pu «convaincre Tom Cruise de participer à un projet aussi odieux qu’American Psycho».

Une inspiration

Mary Harron révèle toutefois que le comédien a malgré lui joué un rôle critique dans le film, puisqu’il a servi d’inspiration à Christian Bale à travers sa performance dans «Jerry Maguire», assurant que ce dernier l’avait appelé pour lui parler des yeux de Tom Cruise dans le film, et la manière dont il parvenait à avoir les yeux vides, sans expression. Dans le livre de Bret Easton Ellis, Patrick Bateman croise Tom Cruise dans le hall de son immeuble, et constate que l’acteur «est bien plus petit en personne».

Il se met ensuite à lui parler de sa carrière, assurant qu’il l’avait beaucoup aimé dans Barman, qui était un bon film selon lui, mais aussi dans Top Gun. Ce à quoi Tom Cruise lui répond : «Le film s’appelait Cocktail, et non Barman». Une erreur pointée du doigt par le comédien qui, dans l’esprit malade de Patrick Bateman, prend une tournure paranoïaque alors qu’il essaie de rediriger la conversation. Tom Cruise fini par lui fausser compagnie en lançant : «Euh, vous saignez du nez».