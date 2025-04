«Avengers : Doomsday» : Anthony Mackie donne un avis tranché sur le prochain Marvel

Après «Captain America : Brave New World», Anthony Mackie se prépare pour le tournage d’«Avengers : Doomsday», dont la sortie en salles est prévue le 26 avril 2026. Et selon le comédien, ce film permettra aux fans de retrouver les sensations des anciens Marvel.

Retour à l’âge d’or. Anthony Mackie est persuadé que «Avengers : Doomsday» sera le film qui permettra à Marvel de renouer avec ses heures de gloire, notamment en raison du talent des frères Russo, les réalisateurs de «Infinity War» (2018) et «Endgame» (2019), qui furent de loin les plus gros succès de la franchise, tous deux dépassant les 2 milliards de dollars de recette au box-office.

«On va débuter le tournage cette semaine, et on sera présent pour l’occasion. Tout le monde est impatient. Je suis sûr qu'avec ce scénario et le retour des frères Russo, ça va être génial. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce projet va donner. Il va permettre au public de retrouver cette ambiance Marvel qu'il a toujours connue», a expliqué l’interprète du nouveau Captain America au site IGN.

Un casting impressionnant

Attendu dans les salles françaises le 26 avril 2026, «Avengers : Doomsday» affiche un casting à donner le tournis, avec la présence des Avengers connus, notamment Chris Hemsworth dans la rôle de Thor, Danny Ramirez dans la peau du nouveau Falcon, Sebastian Stan de retour avec le Soldat de l’Hiver, ou encore Paul Rudd en Ant-Man. Robert Downey Jr. fera son retour dans la franchise, mais cette fois sous le masque du Doctor Doom.

Mieux encore, les X-Men viendront se joindre à la fête, avec Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden et Rebecca Romijn. Channing Tatum sera également au générique dans la peau de Gambit, personnage qu’il avait incarné le temps d’un courte apparition dans «Deadpool & Wolverine». On notera que deux films Marvel sont toujours attendus en 2025, à commencer par «Thunderbolts*», en salle le 30 avril, et «Les 4 Fantastiques, premiers pas», prévu pour le 23 juillet.