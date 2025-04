Minecraft : le réalisateur Jared Hess s'exprime sur le phénomène «chicken jockey» qui met les salles de cinéma sens dessus dessous

Le réalisateur de «Minecraft» a réagi au succès du film et à cette folle tendance du «chicken jockey» dans les salles, qu’il estime être «une aubaine».

Jared Hess se montre très enthousiaste à l’idée que le public devienne fou pendant son film «Minecraft». Loin d’appeler au calme face au phénomène «chicken jockey», le réalisateur semble même inciter les fans à «festoyer» pendant la diffusion du film au cinéma.

Les manifestations de liesse de certains spectateurs atteignent généralement leur climax au moment d'une scène du film qui fait un clin d'oeil à une rareté du jeu vidéo dont il s'inspire, quand Garrett «The Garbage Man» Garrison, interprété par Jason Momoa, entre sur un ring de boxe pour danser le tango avec ce qu'il croit être un poulet (chicken en anglais) façon Minecraft. Une trappe s'ouvre alors, laissant tomber un petit zombie qui chevauche le poulet pour se battre. À ce moment du film, Steve, interprété par Jack Black, crie «chicken jockey !», pour le plus grand bonheur des adolescents présents dans la salle qui s'amusent à hurler la phrase à tue-tête, applaudir à tout rompre, lancer du pop-corn, se monter sur les épaules, voire sortir un vrai poulet qu'ils avaient apporté avec eux...

une communion du genre «Horror Picture Show»

«C'est vraiment dingue», a confié la réalisateur Jared Hess à Entertainment Weekly, peu de temps après la sortie de son film aux Etats-Unis. «C'était vraiment trop marrant. On m'envoie ces discours hilarants que beaucoup d'adolescents font juste avant le film. C'est tellement hilarant, mec», a-t-il ajouté à propos de l'enthousiasme débordant des fans.

Aux Etats-Unis, le phénomène aurait pris une telle ampleur que certains cinémas ont commencé à afficher des avertissements concernant les réactions potentielles du public aux projections de Minecraft. Dans certains cas, l'accès aux mineurs non accompagnés et aux groupes d'adolescents est interdit afin de limiter les débordements, fait aussi savoir EW.

Les vidéos virales des réactions du public participant sûrement, à leur manière, au succès du long-métrage qui a récolté 301 millions de dollars dans le monde rien qu’au cours du week-end d'ouverture, Jared Hess voit cela comme une sorte de Rocky Horror Picture Show, où les fans se déguisent en personnages et récitent le texte pendant la projection d’un film.

Réagissant à une vidéo montrant la police en train d'escorter des adolescents hors d'une salle, Jared Hess a déclaré : «C'est bizarre quand on s'amuse trop et qu'on appelle la police». «C'est drôle parce que je pense que c'est juste des acclamations et du pop-corn, ce qui me fait tellement rire c’est que la police soit appelée pour du pop-corn. Oui, c'est hilarant. J'ai vu tellement de vidéos drôles. C'est génial, surtout quand les gens grimpent sur les épaules de leurs amis, se lèvent et applaudissent pour ces moments. C'est une attente folle. Mais bon sang, je suis juste content que les gens créent des souvenirs avec leurs amis et leurs familles.»

«Je suis tellement heureux que les gens retrouvent du plaisir à retourner au cinéma et à voir des choses en communauté, en groupe», a-t-il dit. «On a l'impression d'être complètement isolés sur nos appareils, et c'est tellement amusant de vivre des expériences en groupe. Je pense que les gens ont soif de cette expérience. C'est donc amusant qu'ils l'aient trouvée dans ce film loufoque que nous avons réalisé.»