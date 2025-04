«Ne Zha 2» : le film d’animation le plus rentable de tous les temps arrive dans les salles françaises ce 23 avril

Le film «Ne Zha 2», mastodonte de l’animation chinoise devenu en un temps record le film d'animation le plus rentable de tous les temps, débarque en France ce 23 avril.

«Ne Zha 2» a enfin une date de sortie française. Le film d’animation chinois, qui a franchi la barre des 2 milliards de dollars de recettes mondiales début mars, et est désormais le film d’animation le plus rentable de tous les temps devant «Vice-Versa 2», arrivera dans les salles ce 23 avril.

Son succès phénoménal a commencé dans son pays d’origine en Chine où, sorti le 29 janvier dernier, il a non seulement réalisé le plus gros succès du box-office local, avec 1,12 milliard d’euros récoltés au 10 février (dépassant le précédent record détenu par l'épopée de guerre de 2021 «La bataille du lac Changjin» qui avait rapporté 773,6 millions d'euros), mais aussi pulvérisé le record absolu du milliard de recettes pour un film sorti sur un seul territoire.

C’est maintenant les box-office de la planète entière qu’il fait frémir, pouvant déjà se targuer d’être le premier film non hollywoodien à entrer dans le top 10 des plus gros succès du box-office mondial, se classant 5ᵉ derrière «Avatar», «Avatar : La voie de l’eau», «Avengers : Endgame» et «Titanic».

Suite directe d'un premier film datant de 2019 et adapté d'un roman chinois du XVIᵉ siècle, «L'Investiture des dieux» de Xu Zhonglin, le film de 2h30 a été réalisé avec un budget équivalent à 80 millions d’euros et a nécessité le travail de 4000 collaborateurs, a fait savoir la production. Inspiré des légendes du folklore chinois, il suit les aventures extraordinaires d’un petit garçon aux pouvoirs magiques qui lutte au côté d’un ami contre des démons.

Le synopsis : NZhaha, enfant-démon élevé par des humains, forme une alliance précaire avec le prince-Loong Ao Bing, au cours d’une bataille épique destinée à protéger leurs clans. À la suite de cette bataille, l’être d’Ao Bing s’intègre au corps de Ne Zha, qui s’embarque alors dans une quête dangereuse pour un élixir qui peut restituer la forme physique d’Ao Bing. Pendant ce voyage jalonné d’affrontements avec les démons, il découvre une conspiration qui va déclencher une guerre dévastatrice entre le ciel et la terre. Ne Zha doit déjouer ces forces traitresses pour protéger ce qui lui est cher.