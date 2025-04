Emma d'Arcy sera à l’affiche du prochain film d'Alejandro González Iñárritu avec Tom Cruise

Star de la série «House of the Dragon», Emma d’Arcy a rejoint la distribution du prochain film du réalisateur doublement oscarisé Alejandro González Iñárritu. Elle partagera l’affiche avec Tom Cruise, qui y tient le rôle-titre.

Une nouvelle recrue. Selon les informations de Deadline, l’actrice Emma d’Arcy va jouer au côté de Tom Cruise dans le nouveau long métrage du réalisateur Alejandro González Iñárritu, attendu dans les salles françaises le 30 septembre 2026.

L’actrice a confirmé auprès du média américain qu’elle avait rejoint l’équipe du film, en tournage au sein des studios Pinewood, près de Londres. Et elle n’a pas caché son enthousiasme de travailler avec la star de «Mission Impossible» et le réalisateur doublement oscarisé pour «Birdman» en 2015, et «The Revenant», l’année suivante.

«Je suis ravie de travailler avec des artistes aussi extraordinaires et exigeants qu'Alejandro et Tom. Ils sont les maîtres de leur art, et les voir travailler ensemble a été un privilège», a commenté la comédienne non binaire découverte dans la série «Wanderlust» (2018), et propulsée sur le devant de la scène, avec la série «House of the Dragon».

Un casting 5 étoiles

Pour l’heure, aucun détail n’a été donné sur le rôle d’Emma d’Arcy dans le film toujours sans titre d'Alejandro González Iñárritu, dont le rôle principal est interprété par Tom Cruise. Co-écrit par le réalisateur lui-même, le long métrage mettra en scène «l'homme le plus puissant du monde», qui après avoir provoqué «une catastrophe se lance dans une mission pour prouver qu'il est le sauveur de l'humanité», selon le pitch du site IMDB.

Outre Tom Cruise, le long métrage réunit un casting de poids lourds. Sandra Huller, César de la meilleure actrice pour «Anatomie d’une chute» est également à l’affiche aux côtés de Riz Ahmed, lauréat d’un Emmy Award pour «The Night of», John Goodman («The Big Lebowski», «O’brother») mais aussi Jesse Plemons, prix d’interprétation à Cannes pour «Kinds of Kindness» ou encore l’actrice Sophie Wilde («La Main»).