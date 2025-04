Johnny Depp tente un retour à Hollywood avec «Day Drinker» dont le tournage vient de commencer

Le film «Day Drinker», qui marquera le retour à Hollywood de Johnny Depp depuis le scandale de son procès contre son ex-compagne Amber Heard, est désormais en production. Une première image sur laquelle l’acteur est méconnaissable a été dévoilée.

Blanchi ? Lionsgate a annoncé l’entrée en production de «Day Drinker», en partageant une première image de Johnny Depp alors qu'il tente un retour au cinéma américain après les batailles juridiques très médiatisées avec son ex-femme Amber Heard en 2022.

Le long-métrage, qui devrait sortir en 2026, mettra-t-il un pied à l’étrier à l’acteur pour un come-back à long terme à Hollywood où il était blacklisté ? La tâche ne sera pas aisée car même s’il avait été acquitté de la plupart des accusations portées contre lui, la justice avait reconnu l’existence d’actes de violence envers son ancienne campagne. Sa venue au festival de Cannes 2023 pour y présenter «Jeanne du Barry» de Maïwenn avait d'ailleurs fait grincer beaucoup de dents. L'acteur y avait déclaré ne plus s'intéresser à la «capitale du cinéma américain» car il s’en sentait exclu.

Ecarté du casting des «Animaux fantastiques», il a depuis tourné «Modi», un biopic du peintre Modigliani qui n’a pas encore de date de sortie, mais sa carrière d’acteur déclinant, il s'est ces dernières années surtout consacré à son groupe de rock Hollywood Vampires.

«Day Drinker», écrit par Zach Dean est réalisé par Marc Webb, réalisateur de «500 jours ensemble» et de «Blanche-Neige». Johnny Depp y retrouve Penélope Cruz pour la quatrième fois après leurs précédentes collaborations sur «Blow», «Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence» et «Le Crime de l'Orient-Express». Madelyn Cline joue également dans le film.

Sur la première photo du thriller tourné en Espagne dévoilée par les studios Lionsgate ce mardi, l’acteur de 61 ans apparaît méconnaissable avec barbe et cheveux blanc lui donnant un caractère très mystérieux.

The first look at #DayDrinkerMovie.



Starring Johnny Depp, Penélope Cruz, Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto, and Anika Boyle – coming soon. pic.twitter.com/pouSZYaKvN

— lionsgate (@Lionsgate) April 14, 2025