Pâques : voici les 7 meilleures chasses aux œufs d’Île-de-France

Pour célébrer Pâques, la région Île-de-France regorge de chasses aux œufs toutes plus originales les unes que les autres. Voici notre sélection des 7 rendez-vous les plus marquants, qui raviront petits et grands.

Pâques ne serait pas Pâques sans la traditionnelle chasse aux œufs. Mais cette année pourquoi ne pas troquer le jardin familial pour une aventure grandeur nature ? De la plus sauvage à la plus féérique, en passant par la plus éducative, l’Île-de-France offre une belle diversité d’expériences à vivre en famille. En voici quelques-unes.

La plus sauvage

Le Wow Safari Thoiry, situé dans le département des Yvelines, organise les 20 et 21 avril 2025, 3 chasses aux œufs différentes en fonction de l’âge des participants, et ce, en pleine immersion sauvage.

Parmi ces chasses aux œufs : une mission pour les petits aventuriers de 3 à 6 ans, où le défi est de trouver des œufs de la même couleur. Un butin chocolaté sera remis contre les œufs trouvés au camp des Yourtes pour tous les participants ; une enquête secrète pour les grands détectives de 7 à 11 ans, où, sous la forme d’un «escape game», les jeunes enquêteurs devront décoder des indices, résoudre des énigmes et découvrir des codes à l’aide d’un livret-jeu ; enfin 12 œufs surprises seront cachés dans le parc pour les plus grands. Différents cadeaux seront également à gagner (Pass annuel, goodies, carte cadeau...).

5 œufs supplémentaires seront à trouver dans le parc tous les jours, du 22 au 27 avril.

La chasse aux œufs est comprise dans le billet d’entrée du parc zoologique.

La plus classique

Du 20 au 21 avril 2025, le Château d'Auvers-sur-Oise, situé dans le Val-d'Oise, invite ses visiteurs à participer à une chasse aux œufs pleine de mystères, d’énigmes et de gourmandises.

Les familles pourront déambuler à travers son parc de 9 hectares, ses jardins à la Française, son Jardin éphémère, son Labyrinthe de charmilles, son orangerie... Et ce, dans le but de résoudre les différentes énigmes pour percer le secret de 7 nouveaux mondes apparus dans le parc.

L’événement est sur réservation.

La plus féérique

Situé dans le 9e arrondissement de Paris, le Paradox Museum Paris, va proposer une expérience insolite à l’occasion du week-end de Pâques. Avec 90 expériences immersives, les familles seront invitées à se promener de salle en salle dans le musée, et se faire surprendre et taquiner par de nombreux lapins géants, qui leur distribueront de délicieux œufs en chocolat.

En plus de cette chasse aux œufs, le musée offrira la chance de gagner l'une des quatre créations en chocolat exclusives de la nouvelle étoile montante Jade Génin, à travers un tirage au sort réservé à ceux ayant acheté leur billet en ligne pour les 20 ou 21 avril.

Et ce n’est pas tout, les visiteurs pourront également visiter la salle Hansel & Gretel. Un temple tout droit sorti des contes de fées. Cet univers sucré enchante petits et grands grâce à sa mise en scène spectaculaire et ses créations artisanales irrésistibles : Bubble Waffles, Chimney Cakes ou encore les emblématiques Cotton Candy.

La plus gourmande

En partenariat avec la marque de chocolat Kinder, le Jardin d’Acclimatation, situé dans le 16e arrondissement de Paris, organise deux grandes chasses aux œufs «king size». Du 13 au 20 avril 2025, des milliers d'œufs en chocolat seront dissimulés dans deux lieux emblématiques du parc :

Au Belvédère de l’Impératrice pour les 7-11 ans.

Au Jardin de Séoul pour les 3-6 ans.

L’événement est également sur inscription.

La plus éducative

France Miniature est un parc de miniatures qui regroupe 117 monuments et sites français, reproduits à l'échelle 1/30. Situé à Élancourt, dans le département des Yvelines, le parc propose du 19 au 21 avril 2025 une chasse aux œufs pour célébrer Pâques.

Des œufs aux couleurs uniques seront cachés dans huit monuments emblématiques, avec quelques œufs aux teintes magiques pour ajouter une touche de surprise. Les enfants devront tous les repérer pour obtenir, à la fin du parcours, une délicieuse surprise chocolatée. Ils pourront donc s’amuser tout en traversant la France en une seule journée.

Cette activité est sans supplément au prix d’entrée au parc et accessible à tous les visiteurs pendant ces trois jours.

La plus solidaire

Comme à son habitude, le Secours populaire de Paris, qui célèbre cette année ses 80 ans d’existence, revient au Parc des Buttes-Chaumont pour sa traditionnelle chasse aux œufs. Situé dans le 19e arrondissement de Paris, l’événement, qui se déroulera le dimanche 20 avril, devrait rassembler 3000 enfants, 200 bénévoles et de nombreux partenaires.

Au programme : une grande chasse aux œufs adaptée aux différentes tranches d’âge (2-4 ans, 5-7 ans, 8-10 ans), suivie d’un goûter chocolaté pour récompenser les enfants. Un village associatif avec des animations telles que des ateliers créatifs, du maquillage, une tombola solidaire, ainsi que des sensibilisations aux actions du Secours populaire, et enfin une buvette et plusieurs surprises pour les participants.

L’intégralité des recettes sera reversée à la Fédération de Paris du Secours populaire pour financer ses actions de solidarité internationale. Ce sera également l’occasion de sensibiliser les enfants aux droits de l’enfant à travers le monde, et de soutenir des projets en partenariat avec des associations locales dans plus de 16 pays.

La plus monumentale

Le château de Vaux-le-Vicomte, situé sur le territoire de la commune française de Maincy, à 50 km au sud-est de Paris, près de Melun, revient avec sa célèbre chasse aux œufs. Pour cette année, de nouveaux parcours ont été imaginés :

Une chasse familiale où la Poule aux Œufs d’Or, célèbre fable de Jean de La Fontaine, a dissimulé ses œufs dorés dans les allées du jardin à la française et où les visiteurs devront aider l’auteur à retrouver tous les œufs.

Une quête pour les adolescents, qui devront résoudre des énigmes en découvrant des indices cachés dans le domaine.

Une chasse aux œufs spécialement conçue pour les adultes.

Enfin, un autre défi est à relever, celui de la quête de l’Écureuil Doré, caché dans les jardins.

En plus des traditionnelles chasses aux œufs, de nombreuses activités seront proposées : maquillage, ateliers créatifs, observation des animaux de la ferme, jeux en bois géants, animation «Graine de Jardinier» et promenade en calèche ou à poney.

Les places sont sur réservation du 19 au 21 avril 2025.