Gazo : le rappeur invite Bakary Samaké pour combattre en première partie de son concert

Le rappeur Gazo a innové en invitant la promesse de la boxe française, Bakari Samaké, pour un combat lors de la première partie de son concert, ce vendredi à Paris La Défense Arena.

Une première. Les détenteurs de tickets pour le concert de Gazo auront la chance d'assister au combat de la promesse de la boxe française, Bakari Samaké, lors de la première partie ce vendredi 18 avril à Paris La Défense Arena. Le jeune pugiliste de 21 ans tentera de conserver sa ceinture WBC Silver des moins de 69 kilos. Pour ce faire, il affrontera le Sud-Africain Roarke Knapp.

Le face à face final entre Bakary Samake et Roarke Knapp avec Gazo 🥊 🎤



Le coup de pression de Bakary à la fin 🔫 pic.twitter.com/ctoGFSfn46 — Les Boxeurs (@LesBoxeursX) April 17, 2025

L'athlète et l'artiste ont développé une relation proche puisque lors du dernier combat de Bakari Samaké au Zénith de Paris, le boxeur avait invité Gazo pour chanter lors de son entrée : «Gazo et moi, ça s’est fait naturellement, on a les mêmes valeurs. C’est mon frérot, c'est la famille», a expliqué Bakari Samaké lors d'une interview pour CNews. Ce dernier lui rend donc la pareille en l'invitant à participer à son concert. Une expérience inédite : «C'est original, c'est une première mondiale, c'est du jamais-vu. C’est un véritable plaisir, une fierté», a ajouté le boxeur.

@rmcsportcombat 🔥🎙️ L’entrée de Bakary Samake avec le rappeur Gazo dans un Zénith de Paris en feu ! ♬ son original - RMC Sport Combat

Le ring au milieu de la fosse

Le ring sera positionné au milieu de la fosse pour une ambiance qui s'annonce explosive. Porté par les 40.000 fans de Gazo, Bakari Samaké compte bien impressionner les spectateurs pour se faire de nouveaux fans : «Je veux mettre des étoiles dans les yeux du public. On va essayer d’initier de nouvelles personnes à la boxe. C’est pour cela que l’on va faire une belle entrée et tenter de réussir une belle prestation», a-t-il déclaré à notre micro.

À la suite du combat, le rappeur Gazo fera son entrée sur scène pour se produire devant ses fans. L'horaire du début du concert n'a pas été précisé puisqu'il dépendra certainement de la tournure du combat entre les deux boxeurs. C'est la première fois que l'artiste se produira à Paris La Défense Arena, plus grande salle indoor d'Europe.