«Jennifer Lopez est extraordinaire», Ben Affleck ne tarit pas d'éloges à propos de son ex-femme

En marge de l'avant-première du film «The Accountant 2», l'acteur américain Ben Affleck est revenu sur sa relation avec son ex-femme Jennifer Lopez. Selon lui, l'actrice est une personne «extraordinaire».

De belles paroles. Présent sur le tapis rouge pour la première du film «The Accountant 2» à Los Angeles mercredi, Ben Affleck en a profité pour s'adresser aux médias sur place. Il a notamment évoqué sa relation avec Jennifer Lopez, son ex-femme : «Je ne lis pas beaucoup ce qui se passe en ligne, et parfois j'ai l'impression que les gens perpétuent l'idée qu'ils veulent trouver quelque chose de négatif à dire», a déclaré Ben Affleck, au micro de Entertainment Tonight.

Il a même ajouté des détails sur leur relation, quelques mois après leur divorce : «Pour mémoire, Jennifer Lopez est extraordinaire, formidable avec mes enfants, et nous entretenons une relation durable et formidable avec eux», a-t-il expliqué. «J'adore ses enfants. Ils sont merveilleux. C'est une personne extrêmement importante, formidable et d'une grande intégrité, que j'adore et à qui je suis reconnaissant».

Pour rappel, Jennifer Lopez a demandé le divorce en août 2024, quatre mois après la séparation du couple. Le divorce a été finalisé en janvier 2025.

De son côté, l'actrice et chanteuse avait aussi donné son ressenti sur ce divorce lors d'un entretien pour Interview Magazine : «On se sent seule, dans l’inconnu. C'est triste. On se sent désespérée. Mais quand on s'assoit sur ses sentiments et qu'on se dit : "Ces choses ne vont pas me tuer", on se dit en fait qu'on est capable de joie et de bonheur toute seule».

«Cela ne veut pas dire que la peine n'a pas failli m'anéantir pour de bon. C'est presque arrivé. Mais maintenant, de l'autre côté, je me dis : "c'est exactement ce dont j'avais besoin"», avait-elle déclaré.