L'incontournable exposition «Robert Doisneau. Instants Donnés» a ouvert ses portes à Paris

Robert Doisneau fait son retour dans Paris. Amateurs de photographie, l'exposition Doisneau «Instants Donnés» est faite pour vous. Jusqu'au 12 octobre 2025, plus de 350 clichés de cet artiste, reconnu comme le grand représentant du mouvement français de la photographie humaniste, seront exposées au Musée Maillol, dans le 7ᵉ arrondissement de Paris.

Conçue par un commissariat collectif associant Tempora et l’Atelier Robert Doisneau, cette exposition marque le retour des photos de Doisneau dans Paris intra-muros, après des années d’absence.

Robert Doisneau est né 1912 à Gentilly, en banlieue parisienne. Dans les années 1930, il découvre le monde de la photographie lors de ses quatre années au service publicité des usines Renault. Après son licenciement pour des retards répétés, le jeune photographe se lance en tant qu'indépendant.

À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le photographe se fera connaître pour ses clichés qui racontent son époque avec «un amusement tendre et bienveillant qui ne doit toutefois pas masquer la profondeur de la réflexion, la réelle insolence face au pouvoir et à l'autorité et l'irréductible esprit d'indépendance», explique l'atelier Robert Doisneau sur son site. Il est mort en avril 1994, à l'âge de 81 ans.

Pour lui rendre hommage, il a fallu faire un choix parmi les 450.000 clichés de la collection du photographe, pour cette exposition qui propose «une promenade à travers l'œuvre complexe d’un artiste si souvent simplifié qui reprendra ici toute sa dimension poétique, tendre, profondément humain».

«Les photos qui m’intéressent, que je trouve réussies, sont celles qui ne concluent pas, qui ne racontent pas une histoire jusqu’au bout mais restent ouvertes, pour permettre aux gens de faire eux aussi, avec l’image, un bout de chemin, de la continuer comme il leur plaira : un marchepied du rêve, en quelque sorte», déclarait le photographe.

Robert Doisneau. Instants Donnés, jusqu'au 12 octobre, musée Maillol, Paris 7e.