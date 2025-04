Littérature : les 15 romans jeunesse à lire absolument selon les Petits champions de la lecture

La lecture perd de plus en plus de terrain dans les foyers, au profit des écrans, a souligné début avril le dernier baromètre du Centre national du livre. Pour y remédier et donner le goût de la lecture aux plus jeunes, voici les coups de cœur littéraires 2025 des Petits champions de la lecture.

Ces quinze livres jeunesse ont été sélectionnés par le comité de ce grand jeu annuel de lecture à voix haute destiné aux enfants de CM1 et CM2. Sortis récemment et couvrant tous les genres - enquête, aventure, fantastique... - ces romans sont à mettre entre les mains du jeune public, de 8 à 11 ans.

Eloïse, mousquetaire du roi

Dans ce roman d'aventure signé Jean-Luc Marcastel, Eloïse s'inscrit dans les pas des trois mousquetaires pour déjouer un complot contre la couronne de France.

Marie Curie, la femme de sciences

De sa Pologne natale, où les femmes ont peu d'avenir, à Paris, où Marie Curie devient une scientifique renommée, Sylvie Baussier retrace l'incroyable histoire de la seule femme à avoir reçu deux Prix Nobel.

Le peuple des Dragons - La Forteresse

Premier tome de la série fantastique «Le peuple des dragons», «La forteresse» réunit deux personnages dont le destin est lié : Aurora, jeune fille aux étranges pouvoirs, et Neptune, jeune dragon atteint d'un mal mystérieux.

La légende de Sigrid

Roman de Julie Steis, «La légende de Sigrid» plonge dans l'univers des Vikings et des mythes nordiques à travers l'histoire de la jeune Sigrid, bien décidée à braver la tradition pour marcher dans les pas de son père en devenant la première cheffe de clan et sauver les siens.

Le collège de l'angoisse - Le gang du CDI

Première enquête de la collection «Le collège de l'angoisse», «Le gang du CDI» met en scène quatre collégiens se lançant à la recherche de la sympathique documentaliste de leur établissement, après sa disparition soudaine. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

La Joconde a disparu

Une investigation inspirée de faits réels, qui conduit deux jeunes à enquêter sur la mystérieuse disparition du plus célèbre tableau au monde : La Joconde.

Détective Grébor de père en fille

Dans ce roman de la série «Détective Grébor», père et fille mènent l'enquête pour le compte d'une star de la chanson, dans le Paris des années 1980.

Harlem

Un récit de vie qui revient à travers le personnage de Lilly, jeune collégienne d'Harlem, sur la ségrégation raciale aux Etats-Unis à la fin des années 1950.

A l'écoute

Considéré par les adultes comme addict aux écrans, Ilyes a un gros problème. Il est interdit d'écrans jusqu'à ce qu'il se fasse un ami.

Une paillette dans l'iris

Dans ce récit mêlant tendresse et humour, Charlotte Pons raconte comment il est possible d'être heureux, même après un drame.

Quelque chose sur le cœur

Avec «Quelque chose sur le cœur», Amélie Antoine signe un roman intelligent et plein d'espoir sur le harcèlement scolaire.

Les exploits de Connie Mara

Alors que leur maman auteure disparaît, ses trois enfants convoquent l'héroïne de ses romans Connie Mara, pour leur venir en aide. Un roman d'aventure signé Jean-Philippe Arrou-Vignaud, à qui l'on doit l'excellente collection «Enquête au collège».

Un amour de tronçonneuse

Avec «Un amour de tronçonneuse», Colin Thibert signe un road trip plein de surprises, du Jura à la Finlande en combi jaune. Avec à son bord, Lison, 13 ans, et sa tante excentrique lancée dans une mission insolite : aller faire réparer sa tronçonneuse.

Mémé Roc, Papy Blues

Dans ce roman tendre et drôle, Laura Bennevault réunit deux générations : deux pré-ados bien décidés à organiser une rencontre amoureuse entre mémé roc et papy blues, aux caractères diamétralement opposés.

Le tour du monde en 80 miaous

Roman plein d'humour, «Le tour du monde en 80 miaous» ne ménagera pas Minouche, un chat pantouflard parisien qui se retrouve embarqué, contre son gré, dans un voyage autour du monde à la recherche de sa maîtresse.