Tu ne mentiras point : on a vu le nouveau film avec Cillian Murphy, et voici ce qu'on en a pensé

Adaptation du roman «Small Things Like These» de Clare Keegan, le nouveau film de Cillian Murphy, «Tu ne mentiras point», en salles le 30 avril prochain, le voit incarner un modeste entrepreneur irlandais se retrouvant face au secret d’une institution religieuse qui fait écho à son passé.

Loin des regards. Adaptation du roman «Small Things Like These» de Clare Keegan, «Tu ne mentiras point», doit la sortie en salles est prévue le 30 avril, voit Cillian Murphy porter une double casquette, acteur principal et producteur. Et son rôle aura été primordial dans la genèse de ce film qui traite d’un sujet bien réel, celui du scandale des couvents de la Madeleine, une institution religieuse en Irlande qui, pendant plus de deux siècles, a accueilli des milliers de jeunes filles issus de milieux défavorisés ou orphelines sous prétexte d’une réhabilitation morale.

C’est à elles, qui étaient contraintes de travailler dans des conditions inhumaines, et le plus souvent coupées de leur famille, qu’est dédié ce film. Il aura fallu attendre qu’un scandale éclate en 1993, notamment à travers la découverte de charniers anonymes et à travers le témoignage des survivantes, pour que ces établissements gérés par des ordres religieux catholiques ne soient contraints à plus de transparence. En 2013, le gouvernement irlandais a officiellement reconnu sa responsabilité et présenté des excuses publiques aux victimes.

Le synopsis officiel : Irlande, 1985. Modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill Furlong tâche de maintenir à flot son entreprise, et de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, lors d’une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui le bouleverse. Ce secret longtemps dissimulé va le confronter à son passé et au silence complice d’une communauté vivant dans la peur.

Une performance d’une rare subtilité

Le film «Tu ne mentiras point» a planté son décor dans la ville de New Ross, dans le comté de Wexford, en Irlande. Un cadre naturel qui permet de donner à l’histoire un ancrage dans la réalité. La caméra du réalisateur Tim Mielants, qui a notamment travaillé avec Cillian Murphy sur la série «Peaky Blinders», pose un regard plein de pudeur sur les protagonistes, sans jamais perdre une miette de leur authenticité. Cette capacité du film de donner vie aux personnages à l’écran est intimement lié au travail effectué par Enda Walsh, la scénariste, qui parvient avec talent à faire émerger les détails de l’œuvre originale.

«À mon sens, Claire Keegan (...) est exceptionnelle. Nombreux sont les écrivains qui n’ont pas une compréhension aussi pointue des individus. Ils peuvent passer toute leur vie à écrire et n’avoir jamais une perception aussi subtile qu’elle. Ce petit livre, bien que court en termes de pages, se distingue par le ton et la richesse apportée aux détails des personnages. Elle installe une quiétude et un silence qui font écho à la complicité tacite de l’Irlande des années 1980, où tout le monde savait ce qui se passait, mais refusait d’en parler», précise-t-elle.

«Tu ne mentiras point» ne cherche jamais le spectaculaire, mais se repose sur la subtilité des performances de ses acteurs pour filmer la banalité de l’horreur, de la lâcheté, mais aussi du courage. Sans révéler quoique ce soit de l’intrigue, le film nous offre un face-à-face d’une tension exceptionnelle entre Emily Watson (Dune : Prophecy), qui incarne la Mère supérieure, et Cillian Murphy, au moment où son personnage - un père de famille dont la mère avait connu un parcours similaire aux jeunes femmes prisonnières du couvent - découvre les coulisses de l’institution. Deux comédiens au talent exceptionnel qui donnent à ce long métrage une dimension artistique qui vaut clairement le détour.