«Conclave», «Habemus Papam», «The Young Pope»... Voici les meilleurs films et séries pour tout comprendre sur le pape et le Vatican

À travers le petit et le grand écran, la figure du souverain pontife a toujours fasciné, tout comme les arcanes et coulisses du Vatican, lieu de pouvoir et de traditions millénaires. Retour sur les plus grands films et séries dédiés à l'évêque de Rome.

Tantôt guide spirituel, tantôt stratège politique, voire anti-héros tourmenté, le pape est devenu au fil des projets cinématographiques un personnage aux multiples visages, et le Vatican, le lieu de tous les secrets et tractations. Un intérêt de la part des réalisateurs qui ne fait que s'amplifier depuis la sortie en 2010 du film «Habemus Papam», de Nanni Moretti.

Les films

«Conclave» (2024)

Conclave est un thriller dramatique, réalisé par Edward Berger, qui se déroule au Vatican, juste après la mort du pape. Le cardinal Lawrence, interprété par Ralph Fiennes, est chargé d’organiser le conclave, cette réunion secrète où les cardinaux élisent un nouveau souverain pontife. Une révélation surprenante lors de l’élection vient ébranler les fondements de l’Église et questionne ses traditions.

«The Two Popes» (2019)

Réalisé par Fernando Meirelles, ce film met en scène une rencontre imaginaire mais inspirée de faits réels entre deux figures majeures de l’Église : le pape Benoît XVI et le cardinal Bergoglio, futur François. Dans une ambiance intimiste, les deux hommes confrontent leurs visions opposées de la foi et du rôle de l’Église dans le monde moderne. Un face-à-face entre les grands Anthony Hopkins et Jonathan Pryce.

«Habemus Papam» (2011)

Dans ce film réalisé par Nanni Moretti, un nouveau pape, fraîchement élu, est submergé par le doute au point de refuser d’apparaître en public. En plein conclave figé dans l’attente, il erre anonymement dans Rome. Une histoire sur la fragilité humaine derrière l’image d’un pouvoir absolu. Michel Piccoli y interprète l'un de ses derniers grands rôles.

les Séries

«Borgia» (2011–2014)

Cette production européenne, créée par Tom Fontana, offre une relecture brutale et documentée du règne des Borgia. Les papes y sont présentés comme des chefs d'État sans scrupules, dans un monde où la religion sert les intérêts des puissants. Dans la même veine - mais qui pèche par manque de réalisme historique - la série «The Borgias», sur Showtime, était sortie la même année.

«The Young Pope» (2016)

Avec Jude Law dans le rôle d’un pape jeune, imprévisible et autoritaire, le réalisateur Paolo Sorrentino propose ici une vision inédite du pouvoir religieux. Pie XIII est une figure troublante, à la fois ultraconservateur et profondément mystique. Le Vatican sous un nouveau jour.

«The New Pope» (2020)

Suite directe de «The Young Pope», cette série introduit un nouveau pontife, interprété par John Malkovich, plus modéré en apparence. Le retour progressif de Pie XIII ajoute une tension supplémentaire. Paolo Sorrentino poursuit son exploration des arcanes du pouvoir religieux, sur fond de scandales.