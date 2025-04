CANNESERIES 2025 : les séries les plus attendues du festival

Plus que deux jours avant de mettre à l'honneur les séries sur la Croisette. A l'occasion de la 8ème saison du Festival Cannes Séries, quelles sont les créations les plus attendues de cette édition ?

Cannes voit la vie en rose ! Le petit frère de l'incontournable tapis rouge s'apprête à être déroulé au Palais des Festivals, du 24 au 29 avril prochain. Pour la 8ème fois, la Croisette s'apprête à faire vibrer les sériephiles, avec de nombreuses projections en avant-premières. Entre créations françaises, futurs incontournables américains et découvertes belges, la programmation réserve de nombreuses surprises, dont voici notre sélection :

the walking-dead : dead city (hors compétition)

La saison 2 du spin-off de la célèbre série post-apocalyptique «The Walking Dead» sera présentée en avant-première mondiale sur le tapis rose. De quoi ravir les fans de zombies à l'hygiène plutôt douteuse et au teint cadavérique, qui avaient propulsé «The Walking Dead» au rang d'héritage de la pop culture. Dans cette nouvelle saison demeurent les personnages de Maggie et Negan, le second ayant tué le mari de la première sous ses yeux alors qu'elle était enceinte. Forcés de faire équipe dans un Manhattan déserté et peuplé d'un million de zombies entassés dans les ruelles sombres de New-York, les protagonistes se retrouvent finalement éloignés et piégés aux deux extrémités de la ville.

the agency (hors compétition)

Un goût du Bureau des Légendes au Palais des Festivals ? C'est en tout cas ce que promet l'adaptation américaine de la série française d'Eric Rochant. Co-produite par Georges Clooney et portée notamment par Richard Gere, les deux sex-symbols d'Hollywood n'en restent pas moins sérieux, et proposent au public une véritable plongée entre thriller politique et affaires d'espionnage, où un agent de la CIA quitte sa vie sous couverture pour revenir dans son bureau londonien. Mais derrière le costard sur-mesure du personnage principal interprété par Michael Fassbender se cache aussi un coeur tendre, prêt à s'ouvrir à un ancien amour laissé derrière lui.

holy sh!t (hors compétition)

Une création originale de nos voisins belges qui risque de ne pas passer inaperçue sur le tapis rose : «Holy Sh!t». Complètement déjantée, cette série fait écho au plus gros succès du cinéma français en 2024, puisque si «Un petit truc en plus» traitait du handicap avec humour, la pépite flamande dépeint le quotidien de Yasmine, atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. L'insulte toujours au bord des lèvres, la jeune fille, protégée du monde, suit des cours particuliers mais rêve néanmoins de devenir enseignante, un idéal compromis par le flots de vulgarités qui s'échappent de sa bouche. Mais une rencontre risque de bouleverser sa vie, celle avec son père, en phase terminale d'un cancer, qui cherche à lui demander pardon après 25 ans d'absence.

le comte de monte-cristo (hors compétition)

Vous n'avez pas pu passer à côté du succès de l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas, et du destin tragique d'Edmond Dantès incarné par le non-moins célèbre Pierre Niney. Le long-métrage a ouvert la voie aux aficionados du héros assoiffé de vengeance, puisque la série franco-italienne issue du même classique de la littérature clôturera le festival. Sous les traits du jeune marin accusé à tort de trahison, l'acteur Sam Claflin («Hunger Games», «Avant toi»...), aux bras d'une Mercédès bien connue des Français : l'actrice Ana Girardot, qui a dû faire appel à un coach pour maîtriser l'anglais, langue officielle de la série.

how to kill your sister (compétition)

Décidément, nos amis belges ont la cote pour cette 8ème édition de Cannes Séries, et savent ajouter aux pires situations morbides les traits d'humour qu'on leur connaît si bien. La création «How to kill your sister» pourrait s'apparenter à un «Thelma et Louise» avec un pied sur la pédale et l'autre dans la tombe, où l'on suit deux soeurs, dont l'une est en phase terminale et supplie l'autre de l'accompagner pour un dernier voyage direction l'Espagne, le tout dans une voiture que l'on pourrait qualifier d'épave, surmontée d'un cercueil en bois. Un road-trip direction la quête de sens, où un secret peut en cacher un autre.

n00b (compétition)

Après avoir atteint le sommet, un lycéen dégringole et se retrouve face dans la boue. Dans cette série néo-zélandaise, Nikau est le cliché de l'adolescent populaire des années 2000 à qui tout réussit : brillant joueur de rugby, que toutes les filles voudraient à leur bras, vedette des soirées étudiantes... Une scolarité de rêve, sans fausse note, jusqu'au jour où le jeune homme assume son homosexualité. Déchirée l'image du mec cool, Nikau est désormais affublé de l'étiquette du paria, et se trouve une nouvelle place auprès des marginaux. En revoyant sa définition de l'identité, le jeune homme trouve sa carte, celle qui le mènera à la découverte de lui-même.

fulgurée, quand la foudre ne tue pas (compétition)

Coup de foudre sur la Croisette pour cette série documentaire. Une expression à prendre au sens propre pour Raphaëlle, traversée par la foudre en 2017, au milieu de 13 autres personnes. Si tous survivent, ils n'en demeurent pas moins marqués, victimes d'étranges symptômes. A l'inverse d'Harry Potter, l'éclair leur a laissé des cicatrices invisibles. Une fascination s'installe alors pour un jeune urgentiste, qui décide d'accompagner ces patients contre vents et marées, pour tenter de percer les mystères autour de ceux à qui le ciel est tombé sur la tête.

a better man

De Batman à Better Man, il n'y a qu'un pas... La journée, Tom travaille dans la boutique de vêtements de sa mère. La nuit, il enfile son costume de troll d'internet pour y insulter des femmes, persuadé que le féminisme est un poison pour la société. Une double vie bien moins reluisante que celle de l'homme chauve-souris, bouleversée par la découverte de son identité par des hackers. Une fois ses sombres secrets révélés au grand jour, Tom n'a plus qu'une solution pour tenter de passer inaperçu : enfiler ce qui lui tombe sous la main, des vêtements de femme. Le misogyne est alors forcé de vivre dans la peau de celles qu'il méprise, et découvre que l'on ne naît pas femme, on le devient.

Le festival Cannes Séries se tiendra du 24 au 28 avril prochain, toutes les informations et le programme sont à retrouver sur le site officiel de l'évènement www.cannesseries.com.