Joe Exotic, la star de «Tiger King», se marie en prison

La star américaine Joe Exotic a annoncé son mariage avec un Mexicain de 33 ans. L'homme controversé devra attendre sa sortie de prison en 2036 pour quitter l'Amérique avec son mari.

Joe Exotic, la star controversée du documentaire «Tiger King», fait de nouveau parler de lui. Il s’est marié derrière les barreaux, avec un Mexicain de 33 ans. Ce dernier s’appelle Jorge Flores Maldonado. Déjà, en octobre 2024, il l’avait annoncé sur X.

L’ancien gardien de zoo a partagé une photo de son mari. Sur leurs clichés, les deux hommes portaient tous les deux un smoking et un chapeau blanc. «Je n'ai jamais été aussi fier de quelqu'un», a écrit la star de Netflix. Joe Exotic espère lui obtenir l’asile, afin de quitter l’Amérique quand ils sortirons tous les deux de prison.

Never been more proud of someone.

Meet my husband Jorge Flores Maldonado pic.twitter.com/0Ee6lfxBSR

— Joe Exotic (@joe_exotic) April 22, 2025