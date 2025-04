«L'amour c'est surcoté» : de quoi parle cette comédie romantique avec Laura Felpin et Hakim Jemili ?

Vivement applaudi au Festival de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, «L'amour c'est surcoté» sort ce mercredi au cinéma. Laura Felpin et Hakim Jemili forment un duo tendre et drôle.

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. Avec «L’amour c’est surcoté» en salles ce mercredi 23 avril, Mourad Winter réussit le pari de proposer un long-métrage oscillant entre comédie romantique, drame et film de potes, où les vannes fusent et où les protagonistes sont tous incroyablement attachants et terriblement modernes.

Pour cette première réalisation, adaptée de son roman éponyme paru en 2021, l’auteur et humoriste, et désormais cinéaste, met en scène Anis qui, depuis son plus jeune âge, galère avec les filles. Maladroit, il se considère comme «nul avec les meufs». Trois ans jour pour jour après la disparition de son meilleur ami dont il peine à se remettre, le trentenaire décide de se faire violence et de provoquer les rencontres. Dans une boîte de nuit, il rencontre Madeleine, qui ne manque pas de répartie et va le pousser dans ses retranchements, et l'obliger à sortir de sa zone de confort.

L'humour comme protection

Mention spéciale du jury au Festival de l’Alpe d’Huez en janvier dernier, «L’amour c’est surcoté» use de l’humour pour évoquer des sujets sérieux comme la masculinité toxique, le racisme, l’antisémitisme ou l’homophobie. Mourad Winter, qui n’a pas «peur d’être borderline», explique dans les notes de production : «Je me connais assez pour savoir que j’ai aucun problème avec les humains dans leur ensemble (rires). Pour que la confusion ne soit pas possible, je tape sur tout le monde... pour ne taper sur personne. Et puis la vérité, c’est que j’aime provoquer. Sinon ça ne m’excite pas. En revanche, pas dans le but de blesser. Si j’éprouve ce sentiment, je retire la blague immédiatement».

Concernant Laura Felpin et Hakim Jemili, qui incarnent Madeleine et Anis, l’alchimie est immédiate. Les deux comédiens, qui apportent de la légèreté au récit, parviennent à nous redonner foi en l’amour. Et les seconds rôles ne sont pas non plus en reste, à commencer par Benjamin Tranié, hilarant et antipathique au possible en copain raciste, et François Damiens en père de Laura Felpin.