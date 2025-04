Oscars : les membres de l'Académie désormais obligés de regarder les films pour voter

Après une cérémonie qui a vu triompher «Anora» de Sean Baker, l'Académie des Oscars a fixé de nouvelles règles ce lundi 21 avril. Désormais, il faudra avoir vu tous les films nommés avant de pouvoir voter.

Un jury qui se fait des films. Parmi les nouvelles règles annoncées par l'Académie des Oscars, l'obligation d'avoir visionné tous les films en lice pour la prestigieuse statuette dorée. Un impératif qui s'appliquera dès la prochaine cérémonie, prévue le 15 mars 2026.

«Les membres de l'Académie doivent désormais visionner tous les films nommés dans chaque catégorie pour pouvoir voter lors du tour final des Oscars», a précisé l'organisation de la grande messe du cinéma dans un communiqué.

Jusqu'à présent, les votant étaient seulement encouragés à visionner les créations cinématographiques nommées, puis certifier sur l'honneur les avoir vues. Une règle déjà mise en place pour la cérémonie britannique des Baftas, qui remet chaque année son précieux masque doré aux films qui ont marqué l'année écoulée, afin d'éviter de suivre les effets de mode autour d'un long-métrage.

un système de vote électronique

Une nouvelle règle en écho aux préoccupations de l'Académie, qui depuis ces dernières années a massivement augmenté le nombre de ses membres, et a accueilli beaucoup de jeunes comédiens ou réalisateurs, qui voyaient en la cérémonie des Oscars un moyen de se mettre en lumière plutôt que de faire un coup de projecteur sur des créations percutantes ou originales.

À l'avenir, le système de vote électronique mis en place par l'Académie lors du dernier tour de scrutin ne permettra pas aux membres d'accéder aux bulletins de vote des catégories dans lesquelles toutes les productions n'ont pas été regardées. L'organisation suivra ensuite de près ces visionnages via l'application de streaming «Academy Screening Room», uniquement réservée aux membres. Une mesure qui devrait permettre de réduire le nombre de votes en queue de peloton, comme le précise le magazine américain The Hollywood Reporter.

L'utilisation de l'IA «pas disqualifiante»

Parmi les autres règles annoncées par l'Académie des Oscars, l'une d'entre elles concerne l'usage de l'intelligence artificielle, un sujet brûlant après que son utilisation a été révélée dans des films comme «The Brutalist» ou «Emilia Pérez».

«En ce qui concerne l'intelligence artificielle générative et les autres outils numériques utilisés dans la réalisation d'un film, ces outils n'aident ni ne nuisent aux chances d'obtenir une nomination. L'Académie et chaque branche jugeront la réalisation en tenant compte de la place occupée par l'être humain au cœur de la création», a précisé l'Académie.

Une mesure qui risque de faire grincer des dents le milieu artistique, où comédiens et scénaristes souhaitent être mieux considérées dans une industrie en pleine révolution et où l'intelligence artificielle occupe une place de plus en plus prépondérante. Les plumes hollywoodiennes du 7ème art avaient d'ailleurs entamé une grève à ce sujet, qui avait paralysé la capitale du cinéma durant six mois en 2023.

La période de vote pour les nominations se déroulera du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026, puis les nominations officielles seront annoncées le jeudi 22 janvier. Le vote final pour déterminer les gagnants commencera le mercredi 26 février et se terminera le mercredi 5 mars, soit 10 jours avant la cérémonie en direct.