Oasis en concert : les fans ont perdu plus de 2 millions d'euros dans des escroqueries

Les fans d'Oasis ont collectivement perdu plus de deux millions d'euros dans des escroqueries sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, pensant acheter des tickets pour les concerts liés à la reconstitution du groupe.

Une reformation qui a aussi profité aux escrocs. De nombreux fans d'Oasis ont été victimes d'escroqueries en voulant acheter des tickets pour assister aux concerts liés au retour du groupe. Au total, plus de deux millions d'euros ont été volés.

«La banque estime qu'au Royaume-Uni, il y a probablement eu au moins 5.000 victimes depuis la mise en vente des billets, et que plus de 2 millions de livres sterling (2,3 millions d'euros) ont été perdues à cause des fraudeurs», écrit la banque Lloyds, dans un communiqué ce mercredi.

Des arnaques via de fausses annonces

Les frères Gallagher ont annoncé fin août reformer Oasis, groupe emblématique de la britpop, pour une série de concerts au Royaume-Uni et en Irlande, suscitant un très grand engouement 15 ans après leur séparation.

Mais la vente chaotique pour les dates de Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin, toutes complètes dans la journée, a suscité la colère et la frustration des acheteurs, confrontés à des pannes sur des plates-formes de vente saturées et à la mauvaise surprise de découvrir au dernier moment une tarification dynamique qui a fait s'envoler les prix.

Des arnaques ciblant les fans déçus sur les réseaux sociaux se sont ensuite multipliées, via de fausses annonces, proposant parfois des billets à prix réduits, selon la banque.

Lloyds recense un millier de victimes parmi ses clients, qui ont perdu en moyenne 436 livres. L'un d'entre eux a été arnaqué à hauteur de 1.700 livres. Neuf personnes escroquées sur dix l'ont été sur les réseaux sociaux de Meta, en majorité via Facebook.

Une enquête ouverte contre le revendeur de billets Ticketmaster

«Le fait que tant de cas commencent par de fausses annonces sur les réseaux sociaux, souvent en violation des règles des plates-formes elles-mêmes, souligne l'importance pour ces entreprises de prendre des mesures plus fermes», a estimé Liz Ziegler, directrice de la prévention des fraudes chez Lloyds.

Sur un autre front, le régulateur britannique de la concurrence, la CMA, a ouvert une enquête début septembre contre le revendeur de billets Ticketmaster, afin d'étudier si «les acheteurs ont reçu des informations claires» et s'ils «ont été mis sous pression pour acheter des billets dans un court laps de temps». Selon la CMA, Ticketmaster a vendu plus de 900.000 places pour Oasis.