Procès d'Harvey Weinstein : soupçonné d'agressions sexuelles, l'ex-magnat d'Hollywood face à ses accusatrices ce mercredi

Alors qu’il est actuellement rejugé à New York dans un nouveau procès pour viol et agressions sexuelles, l’ancien producteur star et magnat d’Hollywood Harvey Weinstein devra faire face à ses accusatrices ce mercredi.

La tension monte d’un cran. Le nouveau procès à New York pour viol et agressions sexuelles de l'ancien producteur roi du cinéma Harvey Weinstein entre ce mercredi 23 avril dans une nouvelle phase avec les premières salves de l'accusation, laquelle souhaite rétablir sa condamnation annulée de manière retentissante l'année dernière.

Face à un jury composé notamment de sept femmes, les débats vont donc pouvoir véritablement commencer avec le premier réquisitoire de l'accusation, suivi de la première plaidoirie de la défense, puis du défilé des témoins, dont deux accusatrices de l'ancien patron des studios Miramax, qui vont devoir raconter à nouveau leur histoire devant les jurés et la cour pénale de Manhattan.

Une annulation qui a fait réagir

Harvey Weinstein, dont la chute a entraîné en 2017 le début de la vague mondiale #MeToo, est rejugé pour l'agression sexuelle de l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi, en 2006, et le viol de l'aspirante actrice Jessica Mann, en 2013. Il avait été reconnu coupable de ces faits en 2020 et condamné à 23 ans de prison.

Mais en avril 2024, la cour d'appel de New York a annulé toute la procédure, au motif que le tribunal avait laissé témoigner d'autres victimes présumées sur des faits pour lesquels l'ancien magnat du cinéma n'était pas inculpé. Une décision vécue comme une gifle pour le mouvement de lutte contre les violences sexuelles et perçue comme un retour en arrière pour la prise en compte de la parole des victimes.

Une troisième victime présumée qui demeure pour l'instant anonyme, devrait également prendre la parole pour des faits supposés d'agression sexuelle remontant à 2006 dans un hôtel de Manhattan.

Le producteur a toujours nié les faits

Fragilisé par de nombreux problèmes de santé, le producteur de succès cinématographiques comme «Shakespeare in Love» ou «Pulp Fiction» condamné en Californie à 16 ans de prison en 2023 dans un dossier distinct de viol et agressions sexuelles, comparaît en chaise roulante. Il a obtenu le droit de pouvoir dormir à l'hôpital, et non dans la prison de Rikers Island, pendant le déroulé du procès.

Décrit par ses accusatrices, dont les actrices Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie, comme un prédateur qui jouait de sa stature d'homme tout puissant du cinéma pour obtenir des faveurs sexuelles, Harvey Weinstein n'a jamais reconnu d'agression. Selon lui, ces relations étaient toutes consenties.