Qui était Sophie Nyweide, ancienne enfant-actrice retrouvée morte à 24 ans ?

Enfant actrice dans «Mammoth» et «Noé» aux côtés de Michelle Williams et Russell Crowe, Sophie Nyweide est morte à l'âge de 24 ans, a-t-on appris ce mercredi 23 avril.

«Sophie était une fille, une petite-fille, une sœur, une amie et une nouvelle tante adorée», a écrit la famille, dans un communiqué. Enfant actrice dans «Mammoth» et «Noé» aux côtés de Michelle Williams et Russell Crowe, Sophie Nyweide est morte à l'âge de 24 ans, lundi 14 avril dernier. La cause du décès n'a toutefois pas été communiquée.

«Créative, sportive et sage pour son âge, Sophie a accompli tant de choses durant sa vie», raconte la nécrologie. Née en juillet 2000 de l'ancienne actrice Shelly Gibso, Sophie Nyweide n'avait que 6 ans lorsqu'elle a joué le rôle-titre de son premier grand film, «Bella».

«Elle rêvait (ou plutôt, elle exigeait !) de devenir actrice, sans jamais savoir que sa mère était actrice, alors elle l'a fait aussi avec une facilité qui nous émerveillait tous», peut-on lire dans sa nécrologie. Des rôles à la télévision dans des séries comme «Law & Order» et des films comme «And Then Came Love» et «Margot at the Wedding» ont suivi.

Sophie Nyweide a joué le rôle de la fille des personnages interprétés par Michelle Williams et Gael García Bernal dans le film «Mammoth» de 2009 et aux côtés de Russell Crowe dans «Noé» sorti en 2014. Sa nécrologie indique qu’elle «était une fille gentille et confiante».

Au lieu de fleurs ou de cadeaux, la famille a demandé que des dons soient faits à RAINN, qui se présente comme «la plus grande organisation nationale de lutte contre les violences sexuelles», au nom de Sophie Nyweide. Une cérémonie commémorative est prévue à une date qui reste à déterminer.