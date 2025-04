SAG Awards : la date de la 32ème cérémonie enfin dévoilée

La date de la 32ème édition des Screen Actors Guild Awards, cérémonie organisée par l'un des plus importants syndicats professionnels américains d'acteurs et de figurants, a enfin été dévoilée.

Los Angeles prêt à faire son cinéma. La 32ème cérémonie des SAG Awards a enfin trouvé sa place dans le calendrier, et aura lieu le dimanche 1er mars 2026, comme l'ont annoncé les organisateurs de l'évènement ce mardi. La remise de prix organisée par le syndicat des Screen Actors Guilds récompense les acteurs et cascadeurs de cinéma et de séries.

L'événement se déroulera notamment pendant la dernière ligne droite des votes pour les Oscars, ce qui renforcera encore davantage l'influence des SAG Awards sur la course à la prestigieuse statuette dorée.

Les nominations annoncées dès le 7 janvier 2026

Plusieurs dates clés de la cérémonie mettant à l'honneur le 7ème art ont également été révélées, les nominations devant être annoncées le 7 janvier 2026. Les spectacles éligibles doivent être diffusés ou présentés pour la première fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Une fois de plus, la cérémonie sera diffusée en direct sur Netflix à 17 heures, heure locale, soit dans la nuit du dimanche au lundi 2 mars pour la France. L'évènement rendra hommage aux performances les plus remarquables de l'année au cinéma et à la télévision, les gagnants étant sélectionnés par les plus de 122.000 membres votants du synidcat SAG-AFTRA, soit le plus grand nombre de votants de toutes les grandes organisations de remise de prix.

Une cérémonie cruciale avant celle des Oscars

Le moment choisi pour la diffusion de cette cérémonie est crucial. Situés deux semaines avant la 97ème cérémonie des Oscars, les SAG Awards servent d'indicateur pour la grand messe du cinéma, en particulier dans les catégories «meilleur acteur» ou «actrice», dont les attributions chevauchent souvent celles des électeurs de l'Académie.

Ces dernières années, des acteurs comme Michelle Yeoh («Everything Everywhere All at Once»), Brendan Fraser («The Whale») et les lauréats de la dernière édition, Kieran Culkin («A Real Pain») et Zoe Saldana («Emilia Pérez»), étaient repartis avec sous le bras la statuette de bronze des SAG Awards avant de remporter celle des Oscars, ce qui prouve le pouvoir prédictif de la cérémonie.

Déception néanmoins pour l'actrice Demi Moore, qui avait raflé le précieux trophée de la meilleure actrice aux SAG Awards pour son rôle dans le film «The Substance», et qui était repartie bredouille de la cérémonie des Oscars. «Il y a une déception pour la partie humaine, physique, qui a de l'ego. Ça aurait été merveilleux de gagner», a déclaré celle qui avait été décrite comme une «actrice pop-corn» par un producteur hollywoodien.

Si la date de la prochaine édition des SAG Awards a été dévoilée, le lieu de la cérémonie est quand à lui toujours inconnu. L'an dernier, elle s'était déroulée au Shrine Auditorium de Los Angeles.