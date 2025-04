«Souviens-toi… l’été dernier» : le retour du tueur au crochet dans une bande-annonce sanglante

Attendu en salles le 16 juillet prochain, le reboot de la saga culte des années 1990 «Souviens-toi… l’été dernier» se dévoile dans une bande-annonce sanglante. Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. reprennent leurs rôles respectifs.

Le tueur au crochet est toujours bien là. Réalisé par Jennifer Kaytin Robinson, le nouvel opus de la franchise «Souviens-toi... l'été dernier» dévoilée en 1997 et aujourd’hui culte, sortira au cinéma le 16 juillet prochain. En attendant de découvrir ce thriller horrifique, une bande-annonce vient d’être mise en ligne et promet de l’action, de la tension et une bonne dose d’hémoglobine.

Dès les premières minutes, la tension est à son comble. On y voit un jeune couple qui va connaître un drôle de sort. Alors que l’héroïne jouée par Madelyn Cline prend un bain - de sang -, son compagnon est sauvagement assassiné à quelques mètres de là par un tueur au crochet qui n’est pas sans rappeler le fameux méchant de la saga. C’est donc le point de départ de l’histoire qui suivra un groupe de cinq amis ayant fait un pacte de silence après avoir renversé une personne qu'ils laissent pour morte lors d’une virée en voiture. Un an plus tard, ils reçoivent un message mystérieux d’une personne qui affirme savoir ce qu’ils ont fait l’été dernier. Et que sa vengeance sera terrible.

Les deux survivants du massacre de Southport de 1997, interprétés par les inoubliables Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., vont venir en aide aux amis, et essayer de limiter les dégâts autant que possible.