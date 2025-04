Festival de Cannes 2025 : Mylène Farmer se produira lors de la cérémonie d'ouverture

Après une tournée enflammée, Mylène Farmer fera son retour sur scène pour la prestigieuse cérémonie d'ouverture du prochain Festival de Cannes.

Tout est Cannes-Oh ! Surprise de taille pour les fans de Mylène Farmer, puisque la chanteuse à la crinière de feu livrera une prestation lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, le mardi 13 mai.

Celle qui s'est imposée dans le paysage de la chanson française avec des titres comme «Désenchantée» ou «Libertine» ouvrira en musique la 78ème édition de la messe cannoise du cinéma, comme l'ont annoncé nos confrères de Brut, partenaire de l'événement. En rouge et noir, l'univers gothique de la chanteuse viendra donc se mêler au tapis couleur coquelicot de la Croisette, presque un an après avoir ravi les fans lors de sa tournée «Nevermore».

«Une prestation exceptionnelle»

L'interprète de «Sans contrefaçon» livrera une «prestation exceptionnelle» au premier jour de l'événement qui remet sa célèbre Palme d'Or, une information confirmée par l'entourage de Mylène Farmer à l'AFP. Et si la star se fait discrète ces derniers temps, ce n'est pas la première fois que l'artiste à la chevelure cuivrée foulera le tapis rouge.

L'artiste transgressive avait en effet été membre du jury lors de l'édition de 2021, au côté du réalisateur Spike Lee, de l'actrice Mélanie Laurent ou encore du comédien Tahar Rahim. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que Mylène Farmer est une cinéphile de longue date, glissant de subtiles références cinématographiques dans ses clips. Celui de la chanson «Libertine» et son éclairage à la bougie faisait une allusion directe au film «Barry Lindon» de Stanley Kubrick, l'un des réalisateurs préférés de l'artiste.

Mylène Farmer a également été aperçue devant la caméra dans des longs-métrages comme «Le Dernier combat» de Luc Besson en tant que figurante, puis dans un premier rôle dans le film «Georgino», sorti en 1994, où elle met de côté son métier de chanteuse pour entrer dans la peau d'une jeune fille dont s'éprend un jeune médecin.

Un «oui» après avoir refusé la cérémonie d'ouverture des JO 2024

Les dernières apparitions sur scène de Mylène Farmer remontent à 2023 et 2024, où la chanteuse avait amassé les foules lors d'une série de concerts taillés pour les stades. Entre crânes aviens et envolée de corbeaux, l'artiste et son univers si singulier avait vendu plus de 600.000 billets pour une série de 14 concerts empilant le meilleur de sa discographie. La captation du concert avait de son côté attiré plus de 210.000 fans dans les salles obscures, preuve d'une admiration qui ne retombe pas malgré 40 ans de carrière musicale.

Mais Mylène Farmer charme autant qu'elle désenchante, à l'image de la cérémonie d'ouverture des Jeux lympiques de Paris 2024, où son metteur en scène Thomas Jolly avait essuyé un refus de la part de la chanteuse. «J'avais en tête comme grande chanteuse française [...] Mylène Farmer. Mais elle n'était pas disponible. Voilà... Donc elle m'a dit non», avait confié l'artiste originaire de Rouen.

Mylène Farmer se rangera également du côté du 7ème art lors de cette édition 2025 du Festival de Cannes, puisqu'elle prête sa voix à une intelligence artificielle dans le dernier thriller de Yann Gozlan, «Dalloway», qui sera présenté le jeudi 15 mai en Séance de Minuit.