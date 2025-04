Lola Young, Charli XCX... découvrez les nominations des prestigieux Ivor Novello Awards

Les nominations pour les Ivor Novello Awards ont été rendues public. Et c'est l'artiste anglaise Lola Young qui a été nommée le plus de fois, notamment pour le meilleur album de l'année.

Une artiste en pleine ascension. Voici comment on pourrait qualifier la carrière actuelle de Lola Young. Après le franc succès de son deuxième album «This Wasn't Meant for You Anyway», l'artiste britannique a été nommée trois fois lors des Ivor Novello Awards, les récompenses musicales remises par l'Académie britannique des auteurs-compositeurs depuis 1955.

The Ivors nominations for Best Album are... 🎶



💿 BRAT written by @charli_xcx, A. G. Cook and @finnnkeannne



💿 On Purpose, with Purpose written by @therealghetts and @tenbilliondream



💿 The Loop written by @jordanrakei



💿 This Wasn't Meant For You Anyway written by William… pic.twitter.com/mCR2izB9B2 — The Ivors Academy (@IvorsAcademy) April 23, 2025

Lola Young a été nommée par trois fois dans les catégories de la meilleure chanson musicale et lyrique, star montante et du meilleur album. Et si elle a de grandes chances de remporter ces récompenses, grâce à son hit «Messy», elle fait face à une rude concurrence, notamment dans la catégorie meilleur album.

L'artiste qui risque de lui faire de l'ombre n'est d'autre qu'une compatriote : Charli XCX. Cette dernière est également nommée pour la catégorie meilleure album, pour «Brat», sorti le 7 juin 2024. Le reste des nominés pour la catégorie meilleur album sont Ghetts pour «On Purpose, With Purpose», Jordan Rakei pour «The Loop», et Berwyn avec «Who Am I».

Pour la catégorie star montante, Lola Young est notamment en concurrence avec Bea and her Business, Liang Lawrence, LULU et Nia Smith. Enfin, l'artiste de 24 ans devra faire face à Laura Marling avec «Child of Mine Raye», Genesis Fontaines DC pour «In the Modern World», et Orla Gartland avec «Mine».

Le reste des nominations est disponible sur le site des Ivors Novello Awards. La cérémonie se tiendra le 22 mai prochain à la JW Marriott Grosvenor House London.