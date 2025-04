Bande dessinée : les meilleurs albums du début d'année 2025

L'année 2025 avance à grands pas et les sorties BD se bousculent en librairie, avec de très beaux albums à se procurer de toute urgence.

Fantasy

Yoann Kavege avait déjà fait parler de lui en avec «Moon Deer», un album de SF surprenant sorti en 2022. Il revient trois ans plus tard avec «Fantasy», au concept très séduisant et au style graphique qui nous séduit une nouvelle fois. Ce titre à la double couverture, édité par Bubble, est en fait composé de deux histoires destinées à se rejoindre en milieu d'ouvrage : l’une se lit à l'européenne, de gauche à droite, et l’autre de droite à gauche. D'un côté, on suit Alma, une princesse choisie pour un rituel sanglant et crucial pour son royaume. De l'autre, Yourcenar, une géante qui va devoir attendre mille ans pour accomplir sa destinée. Tout semble opposer les deux protagoniste, et pourtant…

Fantasy, de Yoann Kavege, Bubble éditions, 29,90 €

Krimi

«Krimi», c'est la rencontre de la bande dessinée, de la crise des années 1920, et du cinéma de Fritz Lang. Dans un noir et blanc splendide, Alex W. Inker et Thibault Vermot nous plongent dans un récit des plus inquiétants, au cœur d'une Allemagne en crise. Au fil des 280 (!) pages de cet épais volume, on découvre les obsessions d'un cinéaste brillant et cynique, confronté à des crimes abjects ainsi qu'à ses propres démons. Les deux auteurs tissent brillamment leur toile en ajoutant des personnages clés, tel l'inspecteur Lohmann, à l'origine d'un curieux pacte avec le réalisateur.

Krimi, de Thibault Vermot et Alex W. Inker, éd. Sarbacane, 35 €

Electric Miles

Brüno et Nury toujours au sommet de leur art. Après la saga Tyler Cross (trois tomes sortis entre 2013 et 2018) ou encore L'homme qui tua Chris Kyle en 2020, le duo reprend la route des Etats-Unis avec le premier tome de la série «Electric Miles». Ce thriller fantastique, qui oscille entre Stephen King et Philip K. Dick, nous plonge dans le Los Angeles de 1949, où une étrange relation naît entre un agent littéraire et son idole croisée par hasard dans les rangées d'un magasin de comics. Encore une fois, c'est une monumentale gifle graphique, avec un style reconnaissable entre mille, et le suspense est haletant.

Electric Miles, de Brüno et Nury, éd. Dargaud, 20,50 €

Daemon

Sorti en fanfare au moment du festival d'Angoulême, «Daemon» débarque avec fracas. Cette ambitieuse saga mythologique est taillée pour conquérir le cœur des amateurs d'aventure. Un héros gargantuesque, un scénario mystérieux et un style graphique qui claque… La bande dessinée «Daemon», dont le premier tome arrive en librairie, entend jouer les premiers rôles. Cette nouvelle série, qui veut profiter du festival d'Angoulême pour se faire connaître, est la première grosse sortie 2025 et surtout un projet ambitieux qui a mis quelques années à aboutir.

Daemon Tome 1, Les vierges de Thessalie, de Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat et Yoann Guilllo, éd. Le Lombard, 16,45 €

Parker

Le plein de noirceur chez Dupuis. Le célèbre éditeur de Marcinelle vient de lancer Aire noire, un nouveau label dédié au polar, et «Parker» fait partie des premiers titres à en bénéficier. Ce personnage de roman, créé en 1962 par Donald E. Westlake (sous le pseudo de Richard Stark), était taillé pour une telle aventure. Et la BD va comme un gant à ce voleur au physique d'acteur hollywoodien. Dans ce premier tome intitulé La proie, il va se venger de celui qui a essayé de le doubler après un casse rémunérateur. Aux manettes, on trouve le duo Kiera et Doug Headline, qui s'en sort avec les honneurs et réussit à insuffler une touche de modernité à un anti-héros vintage.

Parker, de Kieran et Doug Headline d'après Richard Stark, éd. Aire noire/Dupuis, 20,50 €

L'enfantôme

Un nouveau banger signé Jim Bishop ? Après «Lettres perdues» (2021) et «Mon ami Pierrot» (2022), l'auteur français dresse un portrait terrifiant de l'adolescence et du début de l'âge adulte dans son dernier titre, «L'enfantôme». Multipliant les clins d'œil aux mangas d'horreur de Junji Ito ou Shuzo Oshimi, il dénonce avec son style inimitable la pression tant scolaire que sociale subie par les ados un peu en marge. Pour le boutonneux, son héros, la spirale de l'échec semble impossible à enrayer, mais son amitié avec la solide Mims sera sa seule bouée de sauvetage, à mesure que l'univers semble devenir complètement dingue autour d'eux. Est-ce que ça suffira ? Mystère.

L'enfantôme, de Jim Bishop, éd. Glénat, 22,50 €

Il déserte, Georges ou la vie sauvage

Cette histoire, Antoine de Caunes voulait la raconter depuis longtemps. En 1962, alors âgé de 8 ans, il assiste au départ (temporaire) de son père – l'illustre Georges de Caunes – pour une île déserte. A l'époque, le journaliste a décidé de se lancer un défi un peu fou en s'installant à Eiao, aux Marquises, pour y vivre pendant quelques mois comme un Robinson moderne. Soixante ans plus tard, le fils désormais âgé de 71 ans a pris du recul sur ce trauma d'enfance et tente d'y voir plus clair, en mêlant ses souvenirs et le journal intime écrit sur place par son paternel. Teinté d'admiration et d'incompréhensions, ce «Il déserte», sublimement mis en images par Xavier Coste, est autant un récit d'aventures qu'une réflexion sur les relations parfois complexes qu'entretiennent les pères et les fils.

Il déserte, Georges ou la vie sauvage, de Antoine De Caunes et Xavier Coste, éd. Dargaud, 30 €

A l'intérieur

Roi du reportage dessiné et de la BD politique, Mathieu Sapin revient titiller notre curiosité avec son dernier album, baptisé «A l'intérieur». Pendant un an et demi, de mars 2023 à juillet 2024, le trublion a obtenu l'autorisation exceptionnelle de suivre au plus près les activités du ministère installé place Beauvau. Manifs à Paris, Crise à Mayotte, législatives anticipées… Le contexte est explosif à tous les niveaux et l'auteur se retrouve embarqué dans un machine à laver en mode essorage. Une expérience éprouvante qu'il retranscrit habilement grâce à son ton décalé, même si le scénario manque un petit peu de variété.

A l'intérieur, de Mathieu Sapin, éd. Charivari, 25 €

L'arpenteur

Il y a du Métal hurlant de la grande époque dans «L'arpenteur». Dans ce récit de SF post-apo à la couverture splendide, l'humanité a dû quitter la Terre - devenue une décharge - pour emménager sur une planète artificielle. A ce moment-là, Geo, un éboueur spatial, s'échoue sur ce dépotoir géant et va tenter de s'en sortir seul au milieu de ce décor de ruines. Entièrement réalisé par le Néerlandais Viktor Hachmang, cet album nous surprend par ses choix esthétiques quasiment expérimentaux, qui lui confèrent une tonalité vraiment unique.

L'arpenteur, de Viktor Hachmang, éd. Casterman, 20 €

Islander

Caryl Férey et Corentin Rouge récidivent. Après «Sangoma, les Damnés de Cape Town» en 2021, le duo nous replonge dans une affaire étouffante avec «Islander». Prévu sur trois volumes, ce récit d'anticipation imagine un continent européen victime de toutes les catastrophes climatiques possibles, avec une seule porte de sortie possible pour ces migrants d'un nouveau genre : l'Islande. Pour se plonger dans l'ambiance, les deux auteurs se sont rendus sur place afin de saisir - 7.000 clichés quand même - toutes les nuances de l'île volcanique. Le résultat est bluffant d'intensité avec un cocktail mêlant la plume acérée de l'un et le trait ultra-réaliste de l'autre.

Islander Tome 1, L'exil, de Caryl Férey et Corentin Rouge, éd. Glénat, 25 €

Je suis légion

Le thriller fantastique de Fabien Nury et John Cassaday fait son retour dans une belle réédition célébrant les 50 ans de la maison d'édition des Humanoïdes Associés. Les trois tomes parus en 2004, 2006 et 2006 sont ici réunis dans un volume unique qui permet de redécouvrir confortablement cette histoire mélangeant des éléments réels et une chasse au vampire un peu plus iconoclaste. Pour le reste, faites confiance au scénariste Fabien Nury, maître en la matière, qui saura vous manipuler à sa guise.

Je suis légion - édition 50 ans , de Fabien Nury et John Cassaday, éd. Les humanoïdes associés, 34,95 €

La force de vivre

L'amitié plus forte que la mort. Alors que son ami Cyril est décédé depuis dix ans, Laurent Astier prend la plume et le pinceau pour revisiter cette histoire qui a marqué sa vie. L'auteur du western «La Venin», qu'on avait du mal à imaginer hors de la BD de genre, nous prend totalement à contre-pied avec ce récit quasi-contemporain et aux ramification intimes. Toujours aussi efficace pour installer son récit, Astier nous fait découvrir une nouvelle facette de son talent, qui nous embarque très loin et nous émeut.

La force de vivre, de Laurent Astier, éd. Rue de Sèvres, 29,90 €

Première dame

Une belle BD de politique-fiction que cette «Première Dame» ! Dans cet album, Didier Tronchet et Jean-Philippe Peyraud s'amusent de l'instabilité chronique à la tête de l'Etat pour imaginer un scénario rocambolesque, où une ancienne Miss France devient presque contre son gré le meilleur atout (ou pas ?) du président en place. Drôle de bout en bout, voici un album qui ne devrait pas déplaire aux amateurs de jeux de pouvoir et de comédies romantiques.

Première Dame, de Didier Tronchet et Jean-Philippe Peyraud, éd. Glénat, 25 €

Zen sans maître

Certains auteurs de BD parviennent encore à nous surprendre. C'est le cas du Néerlandais Frenk Meeuwsen et son «Zen sans maître», qui raconte ainsi le parcours initiatique de l'auteur tenté par le bouddhisme zen au Japon. Plein d’autodérision, Frenk partage son apprentissage pas toujours évident, pendant les trois années qui ont été nécessaires pour finaliser le livre. Au fil de 55 chapitres assez brefs, il tente de résumer sa vie et ses questionnements, alors qu'il se confronte chaque jour à une culture assez éloignée de la sienne au départ. Un chemin sinueux où les réponses peuvent s'avérer… surprenantes.

Zen sans maître, de Frenk Meeuwsen, éd. Anspach, 32 €

Fan man, l'homme au ventilo

Une petite pépite, aux éditions Petit à petit. «Fan Man, l'homme au ventilo», est une invitation à la rêverie qui puise son inspiration au cœur des années 1970. Cette BD est en effet l'adaptation du roman éponyme un peu barré de William Kotzwinkle, publié en 1974 et seulement traduit en France en 2008. On y suit les pérégrinations new-yorkaises un peu aléatoires et enfumées de Horse Badorties, accompagné en toutes circonstance de son ventilateur à la main, car il faut rester cool quoi qu'il advienne. Le testament d'une époque révolue, que le duo Gaet's et Monier, déjà brillant avec la série RIP, ressuscite avec un talent certain

Fan man, l'homme au ventilo, de Gaet's et Monier, Editions Petit à petit, 19,90 €

Dans les pins

A la rencontre des murder ballads américaines. Ce genre musical populaire dans le monde anglo-saxon, comme son nom l'indique, raconte souvent des histoires de meurtre assez sordides et pleines d'ironie. Des récits noirs que le Néerlandais Erik Kriek a souhaité mettre en scène dans un album très réussi, baptisé «Dans les pins». L'auteur en a choisi six parmi les plus emblématiques du genre, et a décidé de les mettre en couleurs de manière très originale, en deux tons, pour un résultat que l'on sirote avec plaisie. Laissez-vous donc tenter par cette promenade sanglante.

Dans les pins, de Erik Kriek, éd. Anspach, 29,5 €

On ne parle pas de ces choses-là

Un récit familial pesant. Associée avec la dessinatrice Alexandra Petit, la journaliste Marine Courtade a choisi comme terrain d'enquête sa propre famille pour nous proposer «On ne parle pas de ces choses-là». Dans cet album de 224 pages, elle tente de lever un tabou gigantesque : les abus incestueux qu'elle a subis enfant. Sensible et dur à encaisser, le récit tente d'expliquer le silence d'une grande partie de sa famille face aux agissements du grand-père paternel. Ni larmoyant ni accusateur, l'album fait sauter les verrous mentaux qui emprisonnent les protagonistes - le trait magnifique d'Alexandra Petit aide beaucoup - et nous aide à mieux comprendre pourquoi une chape de plomb s'abat parfois, alors qu'on aurait envie de crier.

On ne parle pas de ces choses-là, de Marine Courtade et Alexandra Petit, éd. Casterman, 25 €

Métal hurlant 50 ans

La revue mythique fête ses 50 ans. Pour passer ce cap exceptionnel, «Métal hurlant» propose un numéro qui s'appuie à la fois sur son passé glorieux et qui regarde aussi l'avenir droit dans les yeux. Rien d'étonnant à ça, quand on est LE magazine français spécialisé dans la science fiction. Au sommaire, on trouve donc des récits un peu dingues imaginés par les pointures telles que Frederik Peeters, Richard Guérineau ou Aimée de Jongh, le tout saupoudré d'interviews bien sentis de stars mondiales comme Ridley Scott ou Justice. Un casting fou pour un projet éditorial sans équivalent sur le marché.

Métal hurlant 50 ans, éd. Les humanoïdes associés, 22 €