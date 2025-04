Obsèques du pape François : pourquoi certaines têtes couronnées ont le droit d'être en blanc

Des têtes couronnées pourront assister aux obsèques du pape François, ce samedi, vêtues de blanc. Une tradition réservée à une poignée de femmes.

C’est un privilège aussi rare que solennel. Lors des funérailles du pape François, ce samedi, quelques reines et princesses pourront apparaître vêtues de blanc. Une exception notable au protocole funéraire, qui impose traditionnellement le noir et la plus grande sobriété.

Ce droit porte un nom : le privilège du blanc. Réservé à un cercle très restreint de souveraines, il leur permet de se présenter en blanc au Vatican.

Parmi les rares bénéficiaires de ce privilège figurent Mathilde, reine des Belges, Paola, reine émérite des Belges, Maria Teresa, grande-duchesse de Luxembourg, la reine émérite d’Espagne doña Sofia, la reine Letizia d’Espagne, la princesse Charlène de Monaco ou encore Marina, princesse de Naples.

Toutes sont issues de monarchies catholiques et entretiennent des liens étroits avec le Saint-Siège.

Une couleur synonyme de pureté

Ce privilège n’est toutefois pas systématiquement utilisé. Il est réservé aux occasions les plus solennelles, dont des obsèques.

Historiquement, cette couleur, synonyme de pureté, a aussi été portée par des reines dans des périodes de deuil. Mais ici, cette teinte est principalement associée au souverain pontife et donc soumise à conditions.

L’origine de cette permission remonte au pontificat de Pie VII, au début du XIXe siècle. Elle aurait été d’abord accordée à la reine d’Espagne, avant d’être étendue à d’autres souveraines catholiques.

À l’inverse, les princesses non catholiques ou les femmes issues de la noblesse non régnante, par exemple, doivent respecter un code vestimentaire strict lors d’événements au Vatican : robe noire à manches longues, jupe couvrant les genoux, absence de décolleté et mantille sombre couvrant la tête.