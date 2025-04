Festival de Cannes 2025 : qui seront les membres du jury de cette 78e édition ?

Présidé par Juliette Binoche, le jury de la 78e édition du festival de Cannes a été dévoilé ce lundi et comptera parmi ses membres l’actrice américaine Halle Berry et l’écrivaine Leïla Slimani, prix Goncourt en 2016 pour son roman «Chanson douce».

L’intégralité du jury dévoilée. Les organisateurs du festival de Cannes ont annoncé la composition du jury de cette 78e édition qui se tiendra du 13 au 24 mai prochain. Si le nom de Juliette Binoche, présidente du jury cette année, avait été annoncé en février dernier, le reste de l’équipe restait pour l’instant inconnu. Un temps désormais révolu.

Quatre femmes et quatre hommes

L’actrice française sera en effet entourée par quatre femmes et autant d’hommes pour décerner, entre autre, la Palme d’or à l'issue de la compétition officielle. Parmi eux l’actrice américaine et cinéaste américaine Halle Berry, mais aussi la romancière franco-marocaine Leïla Slimani, a rapporté l’AFP, lauréate du prix Goncourt en 2016 pour son second roman «Chanson douce».

La réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia, Grand Prix au Festival de Cannes en 2024 avec «All We Imagine as Light» figure également dans le jury avec l’actrice italienne Alba Rohrwacher, une «habituée du Festival de Cannes», ont noté les organisateurs sur le site du festival.

Le comédien américain Jeremy Strong, nommé cette année aux Oscars, aux Golden Globes et aux BAFTA pour son rôle de Roy Cohn dans «The Apprentice» et récompensé d’un Emmy pour son rôle dans la série «Succession» de HBO complète également le jury aux côtés de trois réalisateurs : le documentariste congolais Dieudo Hamadi, le cinéaste multirécompensé coréen Hong Sangsoo, et le réalisateur mexicain Carlos Reygadas.

Ils devront départager les quinze films en compétition officielle cette année et désigner le successeur de Sean Baker, qui a décroché l'année dernière la Palme avec son long métrage «Anora».