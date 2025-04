Gérard Jugnot : sa prochaine comédie s'inspire de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès

De retour derrière et devant la caméra, Gérard Jugnot a levé le voile, lundi 28 avril, sur l’histoire de son 13e long métrage en tant que réalisateur attendu l'année prochaine. Un film inspiré de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès.

Gérard Jugnot en dit plus sur sa nouvelle comédie. Intitulée «Mauvaise Pioche», la 13e réalisation de Gérard Jugnot s’est inspirée d’un des derniers rebondissements de l’affaire Dupont de Ligonnès lorsqu’en octobre 2019, un retraité des Yvelines a été pris par erreur pour Xavier Dupont de Ligonnès à l’aéroport de Glasgow. Confondu avec le père de famille soupçonné du quintuple meurtre sur sa femme et ses quatre enfants, en fuite depuis avril 2011, le retraité nommé Guy Joao avait été arrêté, provoquant un véritable emballement médiatique.

C’est ce qu’a confié l’acteur de 73 ans au micro de RTL lundi 28 avril, révélant que cette situation l’avait inspiré. «C'est vrai qu'il y a eu un emballement médiatique et policier, et j'ai trouvé que c'était un point de départ formidable pour une comédie (...). Une bonne comédie comme j'aime, quand elle parle de choses un peu vraies, un peu sociales», a expliqué Gérard Jugnot, qui signe le scénario et campera également à l’écran ce personnage arrêté à tort. Pour rappel, placé en garde à vue durant 26 heures, Guy Joao avait finalement été libéré après des tests ADN.

Cette nouvelle comédie est attendue au printemps 2026. Le tournage a été lancé mi-avril entre Marseille et Martigues. Il réunira à l’écran un autre membre du Splendid, Thierry Lhermitte, mais aussi Philippe Lacheau, qui a dirigé Gérard Jugnot dans «Babysitting», sorti en 2013. Michèle Laroque, Zabou Breitman, Jean-Pierre Darroussin, Reem Kherici et Philippe Duquesne sont également au casting du film.