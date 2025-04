«Les linceuls» : de quoi parle le nouveau film de David Cronenberg avec Vincent Cassel ?

S'inspirant de sa propre histoire, David Cronenberg signe «Les linceuls» en salles ce mercredi dans lequel Vincent Cassel joue son alter ego, un homme meurtri par le décès de sa femme.

Une réflexion sur le deuil et les nouvelles technologies. Présenté en compétition au Festival de Cannes en mai dernier, le long-métrage «Les linceuls» signe les retrouvailles pour la troisième fois du réalisateur David Cronenberg avec l’acteur Vincent Cassel, après «Les promesses de l'ombre» (2007) et «A dangerous method» (2013).

Dans ce thriller, tourné en anglais et qui sortira ce mercredi 30 avril au cinéma, ce dernier se glisse dans la peau de Karsh, la cinquantaine, qui vient de perdre son épouse. Inconsolable, ce magnat tout puissant de la Tech a imaginé un système révolutionnaire et controversé qui permet, grâce à un drap connecté, de rester en contact avec ses proches disparus même une fois sous terre. Une nuit, des tombes dont celle de sa femme sont profanées. Karsh décide de mettre la main sur ceux qui ont commis cet acte condamnable.

Une ressemblance frappante

Vincent Cassel devient l’alter ego du cinéaste canadien de 82 ans qui a lui-même perdu sa compagne avec laquelle il avait vécu pendant près de quarante-trois ans. «Assez vite, David (Cronenberg) m'a dit que le personnage serait son alter ego. (...) Je n'ai pas vraiment fait de travail pour lui ressembler. J'ai fait pousser mes cheveux et, quand je suis arrivé, ça c'est fait tout seul», expliquait à l’AFP le comédien de 58 ans qui se confond en effet avec le cinéaste lors de sa venue sur la Croisette.

Face à lui, l’actrice allemande Diane Kruger campe sa femme absente et dont le corps se décompose, ainsi que le personnage de la sœur et celui d’un avatar façonné de toutes pièces par l’intelligence artificielle. Un thriller métaphysique entre rêve et réalité, avec également au casting Sandrine Holt et Guy Pearce.