«Qui est qui ?» : Patrick Bruel partage un cliché avec ses fils, leur ressemblance frappante surprend ses fans

Ce lundi, Patrick Bruel a partagé une nouvelle photo sur son compte Instagram, accompagné de ses deux fils. Il n’en fallait pas plus pour que ses fans soulignent leur ressemblance.

Tel père tels fils. Le chanteur Patrick Bruel a suscité de vives réactions sous son nouveau post sur Instagram après avoir publié un cliché avec ses deux fils, Léon et Oscar, ce lundi.

Les trois hommes apparaissent ainsi plus complices que jamais dans cette photo capturée «rue de Rivoli à LA… West side… of Universal Studios».

Prenant la pose sur une moto, Patrick Bruel et ses fils, nés en 2003 et 2005, abordent un look similaire, assez décontracté, lunettes de soleil sur le nez.

Cette similitude frappante n’a pas tardé à faire réagir les fans de l’artiste : «C’est bien vos fils. Bravo. Félicitations», souligne l’un des nombreux commentaires.

«Des triplés»

Certains d’entre eux ont même qualifié les trois hommes de «triplés». «Qui est qui ? … Ce qui est sûr c’est Bruel Family», peut-on également lire.

Et les ressemblances ne s’arrêtent pas là. Léon, le petit dernier de la famille, est sur le point de marcher sur les pas de son père.

En effet, selon les récentes confessions de Patrick Bruel à Télé 7 Jours, Léon «se donne les moyens, il travaille dans son studio, il prépare ses sons, ses chansons, ses cours de comédie».

«Mon père m’aide en me donnant des conseils mais il ne me facilitera jamais la tâche car, encore une fois, on a une conscience du travail dans la famille, de l’effort, du mérite. J’ai été élevé comme ça», avait par ailleurs confirmé ce dernier lors d’un entretien avec Gala.